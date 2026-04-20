Dura confesión de Marta González, en tevé: "Tengo ganas de irme ya..."

La popular actriz sorprendió con sus deseos más profundos, después de muchos años de batalla contra dos tipos de cáncer.
Marta González es, sin duda, una de las actrices más queridas de la escena nacional. Dueña de una carrera de trayectoria, del amor del público y de una historia que superó muchas dificultades, hace veinticinco años que le da batalla a un cáncer. Pero ahora, la artista dejó al descubierto su sentir más profundo. "Tengo ganas de encontrarme con la gente...".
"Evidentemente, en tu historia, hay más éxitos que fracasos. ¿Qué sentís?", quiso saber Jey Mammon, desde su ciclo de entrevistas nocturnas, en El 9. Y la respuesta de Marta, de ochenta y un años, fue tan profunda como inesperada. "¿Qué siento? Que bueno, que ya estoy. Ya estoy, ya he vivido todo", dijo la emblemática artista.
"Tengo gamas de irme, ya", expresó Marta, "mordiéndose" los labios. En ese momento, sin intentar convencerla de lo contrario y respetando la decisión de González, Mammon, atinó a repreguntarle con un tan solo "¿si?". Y Marta reafirmó sus palabras, con su respuesta firme, en calma: "Si...".
"Tengo ganas de encontrarme con la gente... Hay che que para abajo estoy. No paro de hacer cosas, porque si no estoy pensando todos los días ´será hoy, me tocará hoy´. Parece que no me quieren de verdad, allá arriba", manifestó González, en voz alta, ante la atenta mirada de Jey y el llanto desconsolado de Rocío Marengo.
"Yo le venía ganando al cáncer hasta que apareció un nuevo diagnóstico. Hasta entonces mis tres episodios de cáncer habían sido primarios. Este nuevo, el cuarto, de golpe, resultó ser secundario, de un grado mucho mayor, cruento e invasivo. A mí ya me habían sacado la mama izquierda. Ahora no sólo tuvieron que extirparme parte de la derecha sino también hacerme un injerto de piel, y para eso tuvieron que retirarme piel de la espalda", contó, Marta.
"Hoy, lamentablemente, todo se complicó porque también padezco metástasis de piel. No porque el cáncer de mama haya mutado hacia uno de piel, o se me haya sumado otro cáncer; la metástasis de piel es la nueva forma en que se manifiesta el cáncer de mama en mi cuerpo. Algo muy raro, muy loco y muy doloroso".
"Hace 25 años que estoy luchando contra el cáncer, y no puedo estar pensando todo el tiempo en eso. Trabajar, subirme a un micro, me saca de estar todo el día pensando en la salud y la enfermedad. Porque eso te carcome y no ayuda para nada", expresó, González, semanas atrás.
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