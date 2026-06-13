Chiche Gelblung reapareció tras un mes internado y apuntó contra Adorni

El periodista recibió el alta luego de atravesar complicaciones por una infección intrahospitalaria. Confirmó que volverá a trabajar este lunes y cuestionó con dureza al jefe de Gabinete y a su hermano.
Chiche Gelblung reapareció públicamente tras permanecer un mes internado en la clínica Mater Dei y aseguró que atravesó un momento difícil debido a complicaciones surgidas durante su recuperación. El periodista de 82 años confirmó que recibió el alta médica y que retomará sus actividades laborales a partir de este lunes.
Lo que inicialmente iba a ser una breve internación para someterse a una segunda intervención vinculada con la colocación de dos stents derivó en una estadía mucho más prolongada. Durante ese período sufrió una infección intrahospitalaria que provocó un fuerte aumento de glóbulos blancos y obligó a su traslado a terapia intensiva.
Ya recuperado de la trombosis de tobillo que complicó su cuadro, Gelblung se acercó este fin de semana hasta la radio donde trabaja. Lo hizo en silla de ruedas y acompañado por su colega Facundo Pedrini, aunque no pudo ingresar al estudio.
“Estoy muy bien por suerte, de alta y fantástico. Dormí la primera noche en mi casa. La pasé mal, pero ya estoy bien”, expresó el periodista al dialogar con su equipo desde la puerta de la emisora.
Gelblung también se refirió a los riesgos que enfrentó durante su internación y cuestionó las infecciones hospitalarias. “En los sanatorios corrés más peligros que en la calle por los bichos”, afirmó al recordar el episodio que prolongó su recuperación.
Pese a las dificultades, adelantó que su regreso a la rutina será inmediato. “El lunes ya vuelvo a hacer el programa, se regresa a la rutina”, sostuvo, despejando las dudas sobre su continuidad laboral.
Durante la charla también opinó sobre la situación política que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su hermano Francisco Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
“El escándalo de Adorni es una vergüenza, son los hermanos macana, si un kirchnerista hacía eso, lo fusilan”, disparó Gelblung, sumándose así al debate público generado en torno al caso.