Chiche Gelblung reapareció tras un mes internado y apuntó contra Adorni

Gelblung también se refirió a los riesgos que enfrentó durante su internación y cuestionó las infecciones hospitalarias. “En los sanatorios corrés más peligros que en la calle por los bichos”, afirmó al recordar el episodio que prolongó su recuperación.

Pese a las dificultades, adelantó que su regreso a la rutina será inmediato. “El lunes ya vuelvo a hacer el programa, se regresa a la rutina”, sostuvo, despejando las dudas sobre su continuidad laboral.

Durante la charla también opinó sobre la situación política que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su hermano Francisco Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“El escándalo de Adorni es una vergüenza, son los hermanos macana, si un kirchnerista hacía eso, lo fusilan”, disparó Gelblung, sumándose así al debate público generado en torno al caso.