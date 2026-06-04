Murió la actriz y exmodelo Chunchuna Villafañe a los 92 años

Nacida en Buenos Aires el 9 de abril de 1940, Villafañe construyó una carrera singular que combinó el modelaje, la actuación y la arquitectura. Durante las décadas de 1960 y 1970 se destacó en el mundo publicitario y más tarde consolidó su presencia en el cine, el teatro y la televisión.

Chunchuna_Villafañe_1964 Actriz, modelo y referente de una generación, construyó una trayectoria que trascendió décadas.

Uno de sus trabajos más recordados fue su participación en “La historia oficial”, dirigida por Luis Puenzo. La película obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986 y se convirtió en una obra de referencia para el cine argentino.

Su actuación le valió reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos una nominación al Cóndor de Plata y una distinción en el Festival de Cine de Chicago.

images (60) Chunchuna Villafañe en una de las escenas más recordadas de "La historia oficial", el film argentino que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986, junto a Norma Aleandro.

A lo largo de su carrera también participó en películas como “Nunca estuve en Viena”, “Vidas privadas” y “Extraño”, además de integrar numerosos proyectos teatrales y televisivos.

Su figura trascendió generaciones por su capacidad para reinventarse y por una trayectoria que combinó distintas disciplinas artísticas. Con su fallecimiento, la cultura argentina despide a una de sus personalidades más reconocidas.