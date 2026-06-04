Murió la actriz y exmodelo Chunchuna Villafañe a los 92 años

Chunchuna Villafañe desarrolló una extensa carrera en el cine, el teatro, la televisión y la arquitectura.
Chunchuna Villafañe en una de las escenas más recordadas de "La historia oficial", el film argentino que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986, junto a Norma Aleandro.
Actuó en "La Historia Oficial", la primera película argentina galardonada con un Oscar. La noticia de su deceso fue confirmada por su hija, Juana Molina, quien compartió un emotivo mensaje de despedida.
La actriz, exmodelo y arquitecta Chunchuna Villafañe murió este jueves a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija, la artista Juana Molina, a través de una publicación en redes sociales en la que expresó el dolor por la pérdida y recordó el vínculo que mantenían.
“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada”, escribió Molina en un mensaje que rápidamente generó repercusiones entre colegas, amigos y seguidores de la reconocida figura de la cultura argentina.
En el texto, Juana Molina compartió además algunas reflexiones personales sobre la ausencia de su madre y explicó que suspendió una presentación artística prevista para este viernes.
“Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho”, expresó la cantante y actriz, quien agradeció también las muestras de apoyo recibidas.
Nacida en Buenos Aires el 9 de abril de 1940, Villafañe construyó una carrera singular que combinó el modelaje, la actuación y la arquitectura. Durante las décadas de 1960 y 1970 se destacó en el mundo publicitario y más tarde consolidó su presencia en el cine, el teatro y la televisión.
Uno de sus trabajos más recordados fue su participación en “La historia oficial”, dirigida por Luis Puenzo. La película obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986 y se convirtió en una obra de referencia para el cine argentino.
Su actuación le valió reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos una nominación al Cóndor de Plata y una distinción en el Festival de Cine de Chicago.
A lo largo de su carrera también participó en películas como “Nunca estuve en Viena”, “Vidas privadas” y “Extraño”, además de integrar numerosos proyectos teatrales y televisivos.
Su figura trascendió generaciones por su capacidad para reinventarse y por una trayectoria que combinó distintas disciplinas artísticas. Con su fallecimiento, la cultura argentina despide a una de sus personalidades más reconocidas.
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