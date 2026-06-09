Ecos revive a Soda Stereo y vuelve a reunir a sus tres integrantes

La propuesta utiliza grabaciones originales de la voz y la guitarra de Cerati, mientras Alberti y Bosio interpretan en vivo gran parte del repertorio. La puesta incorpora además recursos visuales y tecnología de última generación para reconstruir la presencia del cantante.

Las puertas del Movistar Arena abrirán a las 19.00, mientras que el inicio del espectáculo está programado para las 21.00. Los accesos estarán distribuidos según la ubicación de cada entrada. La organización también informó una lista de objetos prohibidos que incluye mochilas, alimentos, bebidas, equipos fotográficos profesionales, drones y paraguas.

ZDr_RC9cd_720x0__1 La gira Ecos agotó diez funciones en Buenos Aires y convoca a fanáticos de distintas generaciones.

Además, durante el concierto no estará permitido utilizar teléfonos celulares para tomar fotografías o grabar videos. Desde la producción explicaron que la medida busca evitar interferencias visuales durante el espectáculo.

Luego de esta presentación, la gira continuará con nuevas funciones en junio y para el 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto. Algunas localidades permanecen disponibles a través de los canales oficiales de venta.