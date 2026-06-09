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Ecos revive a Soda Stereo y vuelve a reunir a sus tres integrantes

El espectáculo que combina presentaciones en vivo de Charly Alberti y Zeta Bosio con una recreación virtual de Gustavo Cerati vuelve hoy se extenderá hasta agosto

La gira Ecos presenta una propuesta que combina tecnología y música en vivo para recrear el universo de Soda Stereo reanudará sus presentaciones este martes con una nueva función en el estado cubierto del barrio porteño de Villa Crespo y se prolongará hasta mediados de agosto.

Soda Stereo Ecos, en el Movistar Arena, es una propuesta que reúne a Charly Alberti y Zeta Bosio en vivo, junto a la voz y la imagen de Gustavo Cerati recreadas mediante tecnología audiovisual, presentación que tendrá hoy un nuevo punto de partida y que se extenderá hasta el domingo, inclusive.

Tras las primeras funciones en Buenos Aires, el espectáculo confirmó la vigencia de una de las bandas más influyentes del rock en español. Miles de espectadores asistieron a los conciertos que recuperan parte del repertorio más recordado del grupo y buscan recrear la experiencia de ver a los tres integrantes compartiendo escenario.

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Ecos: la gira que revive el legado de Soda Stereo suma una nueva función.

Ecos: la gira que revive el legado de Soda Stereo suma una nueva función.

El show propone un recorrido por canciones que marcaron distintas etapas de la banda. Entre los temas previstos figuran "Persiana americana", "En la ciudad de la furia", "Prófugos", "Cuando pase el temblor", "Nada personal" y "De música ligera", entre otros títulos emblemáticos.

La propuesta utiliza grabaciones originales de la voz y la guitarra de Cerati, mientras Alberti y Bosio interpretan en vivo gran parte del repertorio. La puesta incorpora además recursos visuales y tecnología de última generación para reconstruir la presencia del cantante.

Las puertas del Movistar Arena abrirán a las 19.00, mientras que el inicio del espectáculo está programado para las 21.00. Los accesos estarán distribuidos según la ubicación de cada entrada. La organización también informó una lista de objetos prohibidos que incluye mochilas, alimentos, bebidas, equipos fotográficos profesionales, drones y paraguas.

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La gira Ecos agotó diez funciones en Buenos Aires y convoca a fanáticos de distintas generaciones.

La gira Ecos agotó diez funciones en Buenos Aires y convoca a fanáticos de distintas generaciones.

Además, durante el concierto no estará permitido utilizar teléfonos celulares para tomar fotografías o grabar videos. Desde la producción explicaron que la medida busca evitar interferencias visuales durante el espectáculo.

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Luego de esta presentación, la gira continuará con nuevas funciones en junio y para el 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto. Algunas localidades permanecen disponibles a través de los canales oficiales de venta.

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