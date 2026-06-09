Velarán los restos del Indio Solari en una ceremonia íntima y privada en Lanús

Tras la despedida pública en el Polideportivo José María Gatica, la familia y el círculo más cercano de Indio Solari participarán de una ceremonia privada en el Cementerio Municipal de Lanús, a la espera de la autorización judicial para la cremación.
La despedida de Carlos "Indio" Solari continúa este martes en un ámbito reservado, luego de la multitudinaria despedida al publico que tuvo lugar en el Polideportivo José María Gatica. Según trascendió, los restos del histórico músico fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús, donde se realizará una ceremonia íntima junto a familiares y allegados.
La cremación del cuerpo aún no pudo concretarse debido a que la familia aguarda la autorización de la Justicia. El expediente se encuentra bajo la órbita del juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado de Garantías N°5 de Morón, y resta completar una serie de testimoniales para cerrar las actuaciones correspondientes.
Mientras tanto, los seres queridos del artista preparan un último adiós en privado. La ceremonia, prevista para la tarde de este martes, contará únicamente con la presencia del entorno más cercano del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, respetando así la voluntad expresada por el propio Solari.
La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre millones de seguidores de todo el país. Durante las últimas horas, artistas, colegas y fanáticos compartieron mensajes de homenaje para recordar el legado de una de las figuras más influyentes y emblemáticas de la historia del rock argentino.
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