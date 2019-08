Editarán por primera vez en el país disco de culto de Miguel Abuelo

Se trata del único registro realizado por Miguel Abuelo en su largo exilio europeo, entre principios de los años ‘70 y principio de los ‘80, producido por el francés Moshe Naim, una suerte de mecenas moderno, fallecido hace pocos años, que financió obras de Rafael Alberti, Pablo Neruda y Salvador Dalí, entre otros, y en aquellos años quedó maravillado con el arte del músico argentino.

El disco llega por primera vez al público local gracias a una edición realizada por RGS Music, una compañía que edita a artistas como Vox Dei, Willy Crook, La Cofradía del Flor Solar, Diego Frenkel y Generación Cero, entre tantos, y que cuenta con una disquería sobre la Avenida Corrientes, en el barrio porteño de Villa Crespo. "Me pone muy contento tener dentro del catálogo algo tan buscado, tan emblemático. Es un disco que aparece en todos los rankings como uno de los mejores del rock argentino, pero no estaba en ningún lado. Era como un gran mito", dijo Andrés Galante, titular del sello.

Según su relato, la posibilidad de publicar este trabajo surgió cuando una discográfica española lo contactó para comprar la licencia que permitiera editar en ese país el álbum Jeremías pies de plomo, de Vox Dei. "Cuando comienzo a investigar en Internet a quienes le estaba vendiendo esta licencia, encuentro que habían editado en vinilo este trabajo tan buscado de Miguel Abuelo. Así que me pasaron el dato de la persona que tenía los derechos, que era alguien cercano a Moshe Naim, lo contacté y en muy poco tiempo llegamos a un acuerdo", detalló Galante.

La edición local de Miguel Abuelo & Nada respeta la foto de portada original, en la que se ve al líder de los Abuelos de la Nada con su hijo Gato Azul en su regazo; en su interior contiene las letras en castellano y en francés, como en la versión inicial; e incluye la foto de todo el grupo, la cual estaba destinada en un primer momento a ilustrar el disco.

En ella se puede ver a los integrantes de la banda, conformada por Abuelo, en voz; Sbarra, en guitarras y coros; Pinfo Garriga, en bajo y coros; Diego Rodríguez, en batería; y Carlos Bayris, en chelo y coros, comprimidos en una especie de valija y un globo aerostático con el nombre del grupo.

ADEMÁS:

"Me llamó la atención la calidad del audio. No hay en el rock argentino de esa época un disco con esa calidad", apuntó Galante al referirse al registro que combina el particular estilo de Abuelo con piezas folk y rock pesado, una impronta aportada por Sbarra. "Es un disco que quiero un montón, así que estoy encantado con esta edición. Me parecía tremendo que nunca se hubiera editado acá", agregó Sbarra, quien contó que tuvo varios intentos fallidos de publicarlo en el país, y definió al álbum como "un eslabón perdido" del rock argentino. El ex Virus recordó que el líder de Los Abuelos de la Nada lo convocó para que interprete algunos solos de guitarra en el registro que estaba grabando a instancias de Naim, sin embargo la química musical entre ambos provocó un cambio de planes.

"Miguel quedó tan copado con lo que estábamos haciendo que, en el mismo estudio, le dijo a Naim que todo ese material iba a la basura y que iba a hacer un disco con un grupo encabezado por ambos. Así nació este trabajo grupal que erróneamente es considerado un trabajo solista", detalló Sbarra.

Ocurre que entre la grabación del disco y su edición pasó más de un año, en el cual el grupo se disolvió por diferencias musicales, y como Naim pretendía continuar trabajando con Miguel Abuelo, lo lanzó a la calle bajo el título "Miguel Abuelo & Nada".