La confesión de Nelson Castro: "Estuve enamorado una vez en mi vida, pero falleció"

El conductor del noticiero de El 13 contó que estuvo a punto de casarse y formar una familia, con varios hijos. "Dios por algo decidió que no sea así".
Nelson Castro abrió las puertas de su corazón y, por primera vez, confesó todo sobre su intimidad. El periodista contó por qué está soltero y cual habría sido su deseo más profundo. "Habíamos planeado tener cinco hijos".
"Estuve enamorado una vez en mi vida. Yo estuve a punto de casarme cuando nos conocimos, cuando yo llego de los Estados Unidos. Estuve a punto de casarme con una persona extraordinaria, que lamentablemente falleció al volverme", confió Nelson, en una entrevista con Fernando Marín, para Infobae.
"Yo le había dicho: ´Bueno, vuelvo y vemos qué pasa´. A mí me hubiera gustado tener una familia, habíamos planeado tener cinco chicos, y después nunca más se repitió", se sinceró, Castro, hablando de su vida privada, como pocas veces en su vida.
"Habiendo vivido esto, después tuve alguna que otra relación, pero me di cuenta de que no era lo mismo. Solo hubiera concretado algo si se hubiera repetido esa situación, y no quise ser infeliz ni hacer infeliz a nadie. No es que diga que no al amor; me tocó una vez, pasó, y me hubiera gustado que se hubiera abierto otra vez la puerta. Uno nunca está cerrado, ¿no? Por supuesto", compartió, el conductor del noticiero de las noches de El 13.
"Hoy tengo 71 años, me considero una persona plena, pero hay etapas de la vida que ya pasaron. Sin duda es una deuda de mi vida...", reconoció Nelson, a modo de evaluación, al hablar de sus pendientes en su vida, lejos del trabajo.
"A mí me hubiera gustado tener una familia con muchos chicos y muchos nietos. Pero bueno, Dios por algo decidió que no sea así. Tengo hermosos sobrinos, tengo a mi hermano y disfruto mucho con ellos", cerró, Castro, con total honestidad, en sus dichos.
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