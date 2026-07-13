La confesión de Nelson Castro: "Estuve enamorado una vez en mi vida, pero falleció"

NELSON ÍNTIMO

"Hoy tengo 71 años, me considero una persona plena, pero hay etapas de la vida que ya pasaron. Sin duda es una deuda de mi vida...", reconoció Nelson, a modo de evaluación, al hablar de sus pendientes en su vida, lejos del trabajo.

"A mí me hubiera gustado tener una familia con muchos chicos y muchos nietos. Pero bueno, Dios por algo decidió que no sea así. Tengo hermosos sobrinos, tengo a mi hermano y disfruto mucho con ellos", cerró, Castro, con total honestidad, en sus dichos.