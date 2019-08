La dolorosa premoción de Johana Rodríguez sobre la muerte de su hijo

"Junior se llamaba mi hijo... se llama, porque para mí todavía no se fue", empezó la intérprete de la canción de "La mejor versión de mi".

Así le contó a los invitado del programa Podemos Hablar, de Telefé, que cuando cursaba el octavo mes de embarazo soñó que "caminaba en el mar de mi país con un cajón blanco en las manos".

Rodríguez insistió en que eso fue un aviso de lo que el médico le iba a decir cuando fue a realizarse una ecografía: "Mirá, mamá, hace aproximadamente 72 horas que el corazón de tu bebé dejó de latir".

"Pero yo dos días atrás había ido al médico a que me chequee y me dijo que el parto se me iba a adelantar porque el bebé estaba en posición. Pero, cosas del destino, no me hizo el monitoreo, no sintió el corazón de mi hijo, y capaz si me hubiesen hecho una cesárea mi hijo hubiera estado vivo", comentó.