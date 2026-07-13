¿Quién es el galán que apostó a la convivencia con su novia?: "Ahora, en julio"

"Lo único que quería era que volviera y que siguiera enamorado de mí". Esteban Lamothe apuesta a convivencia con Débora Nishimoto, su excompañera de Envidiosa.
Esteban Lamothe, actor y uno de los últimos galanes que quedan de la escena nacional, se va a vivir con Débora Nishimoto, su colega y novia con rasgos orientales. El protagonista de la pieza teatral Secreto en la montaña junto a Benjamín Vicuña, en el Multiteatro, está enamorado...y con todas las letras.
"Estoy muy enamorado: durante julio nos vamos a vivir juntos. Grabamos durante varios meses para Envidiosa (la serie que este año estrenó su cuarta y última temporada), pero en distintas etapas. En ese tiempo nos fuimos conociendo. Nunca tuve aplicaciones de citas, primero porque casi siempre estuve de novio... Y, cuando aparecieron, ya era conocido y no podría usarlas", confió, Esteban.
"Hoy veo que la gente primero se encuentra y después se conoce, con nosotros pasó al revés. Yo tenía novia, ella estaba soltera, no había ninguna tensión entre los dos. Eso nos permitió conocernos de una manera muy honesta, sin coqueteo ni especulación", se sinceró, Lamothe, durante una entrevista con Tatiana Schapiro, para Infobae.
"Una semana antes de terminar las grabaciones la invité a mi casa y ahí empezó todo. Para ese momento, ya nos conocíamos bastante... Para ese entonces, ya estaba separado hacía unos tres meses. Aunque enseguida ella se fue un mes a España y yo no sabía bien si éramos novios o no", recordó, el protagonista de Secreto en la montaña, en el Multiteatro.
"Lo único que quería era que volviera y siguiera enamorada de mí", se sinceró, Esteban, sobre las expectativas que tenía sobre la estadía de Débora en Europa. "Y me quería matar porque dije: Uh, estoy re enamorado, la puta madre´. La llamé y le pregunté si tenía sentido esperarla. Me dijo que sí y ahí confirmé que estábamos juntos. Ya la extrañaba muchísimo".
"Soy bastante a la antigua, me gusta el noviazgo, ir de a poco. Cuando me dijo que la espere, me puse muy contento. Fue un alivio enorme porque ya me estaba haciendo la cabeza. Ella no mira mucho el teléfono y hablábamos cada tres días, así que yo ya estaba completamente enroscado", contó, el actor.
"Nos vamos a vivir juntos porque ya vivíamos yendo de una casa a la otra. Ahora estamos haciendo la adaptación entre mi perro y su gata. Por suerte, son los dos bastante grandes, así que salió bien", adelantó, Lamothe, sobre los acuerdos de convivencia a los que ya llegó con su pareja.
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