Ekaterina Ojeda reveló que Mauro Icardi la llamó, en medio de su separación de la China Suárez

Ekaterina Ojeda confirmó que Mauro Icardi le escribió

EL FUTURO DE EKATERINA

De cara a mediados de julio, se termina de confirmar el elenco que será parte de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la competencia culinaria conducida por Wanda. Pero ya se sabe que una de las primeras confirmadas para ser parte del programa que ocupará el prime time de Telefe es, nada más ni nada menos, que Ekaterina.

Lo que resta definir para el ciclo que saldrá al aire a partir del último trimestre del año es el jurado, dado que Donato De Santis decidió bajarse del ciclo, siendo que siguen Damián Betular y Germán Martitegui. Y, por ahora, no encontraron reemplazo para el, dado que el mayor impedimento que tiene el reality son las largas horas de grabaciones que impone, por varios meses.