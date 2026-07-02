Espectáculos |

Ekaterina Ojeda reveló que Mauro Icardi la llamó, en medio de su separación de la China Suárez

 - Por Noelia Santone

La joven influencer confirmó que el jugador de fútbol consiguió su número de teléfono y que le escribió, pidiéndole llamarla. "Que se esfuerce".

La China Suárez y Mauro Icardi atraviesan la crisis más fuerte que pudieron haber tenido en sus tres años de relación amorosa. Instalados, pro estos días en Argentina, la expareja salió a comer y luego a bailar a un boliche porteño, y el caos se instaló entre ellos. Porque el jugador -que está definiendo su futuro profesional, si vuelve a no por un año más al Galatasaray turco- intentó conquistar a una joven modelo llamada Ekaterina Ojeda, y escándalo se instaló puertas adentro y afuera.

María Eugenia tuvo una fuertísima discusión con Mauro, agarró algunas pertenencias, a sus dos hijos en común con Benjamín Vicuña -Magnolia y Amancio-, a su perro, y se mudó de casa, en otro barrio privado, como no podía ser de otra manera. Y, aunque el deportista la habría visitado en las últimas horas, aún no hubo arreglo entre ellos.

Y, en medio del sacudón que significa la separación de Suárez e Icardi, se conoció que el delantero buscó la forma de contactarse con Ekaterina, la bella influencer de veintipico, que lo deslumbró en la noche porteña. Fue en diálogo con SQP, el programa de Yanina Latorre en las noches de América, que Ojeada blanqueó el accionar de Mauro.

ADEMÁS: Murió Santiago Ríos, actor de Los Simuladores, Casados con HIjos y ATAV

"Él me escribió”, reconoció, Ekaterina, vía diálogo telefónico. “Me escribió ayer, pero escribió como eso que se pone en 24 horas”, amplió, la modelo incorporada a la agencia de representación de Wanda Nara, ex de Icardi, sobre la comunicación que intentó concretar el, en tiempos de distanciamiento de la China. “Me dijo: ‘Eka, ¿te puedo llamar?’. Lo ignoré, que se esfuerce", lanzó, la rubia.

Ekaterina Ojeda confirmó que Mauro Icardi le escribió

EL FUTURO DE EKATERINA

De cara a mediados de julio, se termina de confirmar el elenco que será parte de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la competencia culinaria conducida por Wanda. Pero ya se sabe que una de las primeras confirmadas para ser parte del programa que ocupará el prime time de Telefe es, nada más ni nada menos, que Ekaterina.

Lo que resta definir para el ciclo que saldrá al aire a partir del último trimestre del año es el jurado, dado que Donato De Santis decidió bajarse del ciclo, siendo que siguen Damián Betular y Germán Martitegui. Y, por ahora, no encontraron reemplazo para el, dado que el mayor impedimento que tiene el reality son las largas horas de grabaciones que impone, por varios meses.

China Suárez, nota 2
Ekaterina Ojeda, la

Ekaterina Ojeda, la "tercera" en discordia entre Suárez e Icardi.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados