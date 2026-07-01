Murió Santiago Ríos, actor de Los Simuladores, Casados con HIjos y ATAV

En televisión y plataformas integró los elencos de Tumberos, ATAV - Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Los Roldán, La Niñera, Los simuladores, El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado... historias de café, Casados con hijos, , Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, entre otras producciones.

image El actor tenía 70 años.

Su labor teatral fue igualmente prolífica. Actuó en algunas de las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de reconocidos creadores como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta, entre muchas otras obras que dieron cuenta de la amplitud de su trayectoria artística.

En cine participó en los films 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo... todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, entre otros.