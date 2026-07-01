Murió Santiago Ríos, actor de Los Simuladores, Casados con HIjos y ATAV

Nacido en Entre Ríos, el artista tenía 70 años y tuvo una trayectoria de 40 años, donde se lució en el cine, la televisión y el teatro.
Murió del actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, una de las presencias más constantes y versátiles de la televisión, el teatro y el cine nacionales durante más de cuatro décadas.
Tenía 70 años y había nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, provincia de Entre Ríos. La información la confirmó la Asociación Argentina de Actores en las redes sociales.
“Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento”, comunicó la entidad a través de sus redes sociales.
Nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955. Falleció el 1 de julio de 2026. Estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995. Se formó con Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, entre otros destacados maestros, y complementó su labor artística con una sostenida tarea como docente teatral.
En televisión y plataformas integró los elencos de Tumberos, ATAV - Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Los Roldán, La Niñera, Los simuladores, El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado... historias de café, Casados con hijos, , Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, entre otras producciones.
Su labor teatral fue igualmente prolífica. Actuó en algunas de las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de reconocidos creadores como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta, entre muchas otras obras que dieron cuenta de la amplitud de su trayectoria artística.
En cine participó en los films 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo... todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, entre otros.
comentar