La jugada "maestra" de Wanda Nara tras el coqueteo de Mauro Icardi con Ekaterina

Wanda Nara, nota 4 Elían Valenzuela, conocido como L-Gante, ex de Wanda, ahora también es representado por ella.

LA REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Como no podía ser de otra manera, tras conocerse la noticia del ingreso de Ekaterina a la agencia de Wanda, las redes sociales estallaron con un catarata de comentarios y de reflexiones, en medio de la estadía de Icardi con su actual pareja, María Eugenia China Suárez, en la Argentina, hasta el mes que viene.

Ekaterina hablando de su coqueteo con Mauro Icardi

“Wanda, qué descansada le estás pegando a la nipona”, “La reina del marketing lo hizo de nuevo”, “A Wanda se le reza”, “Te amo Wanda” y “Ese gol de media cancha ni Messi lo hizo. Sos una bestia", fueron algunos de los comentarios, que más se destacaron en Instagram.