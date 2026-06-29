La jugada "maestra" de Wanda Nara tras el coqueteo de Mauro Icardi con Ekaterina

La conductora contrató a la joven que se quiso "levantar" el goleador, para representarla en su nueva agencia de modelos.
El famoso viejo y popular dicho "no da puntada sin hilo", le sienta a la perfección a Wanda Nara. Porque a pocos días del escándalo mediático que involucra a su ex, Mauro Icardi, quien habría querido conquistar a Ekaterina Ojeda, una joven y preciosa rubia de poco más de veinte años, que tuvo un explosivo acercamiento con el jugador de fútbol en el boliche Tequila, y que ahora ella la empezó a representar.
Wanda, a días de viajar a la Copa del Mundo, lanzó su agencia de modelos -World Marketing Models- y empezó a sumar integrantes. Uno de los primeros convocados fue nada más ni nada menos que su ex marido, Maxi López, y padre de sus tres hijos varones. También, agregó a Nora Colosimo, su madre, quien hace tiempo que viene "pidiendo pista" en el mundo del espectáculo.
Pero más allá de esos nombres que pertenecen al entorno cercano Nara, también apostó por otros viejos amores y por Ekaterina, quien irrumpió en los medios por su coqueteo con Icardi, y que ahora dejará su carrera como modelo e influencer, nada más ni nada menos, que en las manos de Wanda.
"Ekaterina Ojeda. Modelo, influencer y una de las nuevas caras argentinas. Bienvenida a World Marketing Models”, escribieron junto a una foto de la nueva mediática, en la cuenta que se generó la nueva empresa de representación de artistas y celebridades. En los comentarios, Ekaterina respondió con el emoji de un corazón, destacando su felicidad ante "tamaño logro".
Como no podía ser de otra manera, tras conocerse la noticia del ingreso de Ekaterina a la agencia de Wanda, las redes sociales estallaron con un catarata de comentarios y de reflexiones, en medio de la estadía de Icardi con su actual pareja, María Eugenia China Suárez, en la Argentina, hasta el mes que viene.
“Wanda, qué descansada le estás pegando a la nipona”, “La reina del marketing lo hizo de nuevo”, “A Wanda se le reza”, “Te amo Wanda” y “Ese gol de media cancha ni Messi lo hizo. Sos una bestia", fueron algunos de los comentarios, que más se destacaron en Instagram.
comentar