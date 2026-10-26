Felipe Pettinato fue internado en un hospital psiquiátrico, mientras cumplía prisión domiciliaria

El hijo de Roberto estaba cumpliendo los primeros meses de su condenada domiciliaria por la muerte de Melchor Rodríguez, y fue internado en un centro de salud mental.
Felipe Pettinato fue ingresado a un hospital psiquiátrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los últimos días. El hijo de Roberto dejó sus días instalado en la casa de su hermana, Tamara, para quedar internado en un centro especializado en cuidados de salud mental. en abril de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 lo había condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte, de Melchor Rodríguez, su examigo psiquiatra.
"Tiene que ver con lo que viene atravesando en los últimos años. Tiene que ver con su salud mental, algo que viene trabajando en lo personal y rodeado de su familia", contó Pía Shaw, integrante de SQP, el programa de América donde dieron la información, en los últimos días, sobre el difícil presente de Felipe.
"Con Felipe tuvimos muchos años de internaciones y de trabajos terapéuticos de todo tipo. Yo tuve una infancia normal con Felipe y fui viendo su cambio. A mí me daba mucha culpa, durante un momento de mi vida, porque cuando cumplí veinte años me fui... Entonces, el deterioro o el avanzar más de la enfermedad, lo ves más de lejos", supo contar Homero, también hermano de Felipe, en PH, pocas semanas atrás.
"Te da mucha culpa porque no sabés qué hacer. El accionar médico tarda tiempo en dar en la tecla porque es la mente, es el cerebro, no es el corazón. No es que te abren la cabeza, te ponen un stent y andá...", reflexionó, Homero, en voz alta, sobre las etapas en donde Felipe empezó a avanzar con sus problemáticas en salud mental.
"Felipe fue condenado y está en prisión domiciliaria, por el accidente. Fue muy duro cuando me llegó el mensaje que decía que Felipe estaba con su amigo y uno de los dos, murió. Estaba seguro que el que había muerto era Felipe. Fui el primero en llegar y lo vi a el totalmente confundido", recordó Homero, sobre el día del incendio que terminó con el fallecimiento de Rodríguez.
"Fue una situación muy extrema pero todos tenemos una suerte de cuero que se va curtiendo cuando viste un montón de brotes. Las primeras internaciones, años anteriores, nos partían el corazón. Cuando cerrás el ascensor y lo ves sentadito, te demoronás totalmente. Es muy fuerte cuando no tiene un marco teórico. El resto de las enfermedades, tienen un marco".
"Lo voy a ver no tan seguido como me gustaría. está con Tamara. hablo con el todos los días, nos reímos mucho. Pero lo voy a ver poco, debería ir a verlo más. Me acostumbre a estar cuando más me necesitaba. Tamara es la madrepatria. Es un sostén total de toda la familia", cerró, Pettinato.
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