Felipe Pettinato fue internado en un hospital psiquiátrico, mientras cumplía prisión domiciliaria

HOMERO HABLÓ DE FELIPE

"Felipe fue condenado y está en prisión domiciliaria, por el accidente. Fue muy duro cuando me llegó el mensaje que decía que Felipe estaba con su amigo y uno de los dos, murió. Estaba seguro que el que había muerto era Felipe. Fui el primero en llegar y lo vi a el totalmente confundido", recordó Homero, sobre el día del incendio que terminó con el fallecimiento de Rodríguez.

"Fue una situación muy extrema pero todos tenemos una suerte de cuero que se va curtiendo cuando viste un montón de brotes. Las primeras internaciones, años anteriores, nos partían el corazón. Cuando cerrás el ascensor y lo ves sentadito, te demoronás totalmente. Es muy fuerte cuando no tiene un marco teórico. El resto de las enfermedades, tienen un marco".

"Lo voy a ver no tan seguido como me gustaría. está con Tamara. hablo con el todos los días, nos reímos mucho. Pero lo voy a ver poco, debería ir a verlo más. Me acostumbre a estar cuando más me necesitaba. Tamara es la madrepatria. Es un sostén total de toda la familia", cerró, Pettinato.