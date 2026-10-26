La periodista aseguró que un amigo la había invitado al festejo por los 75 años del músico, pero como no figuraba en la lista, entregó una corbata al hermano del artista y se retiró.
Nancy Pazos se acercó al cumpleaños número 75 de Charly García con una corbata elegida especialmente para el músico, pero no pudo ingresar a la celebración. La periodista aseguró que había recibido una invitación de un amigo; sin embargo, al llegar al establecimiento, comprobó que su nombre no figuraba en la lista de acceso.
La situación fue registrada por las cámaras de América TV, donde la conductora explicó lo ocurrido mientras permanecía en la entrada del lugar. Tras conversar con el personal de seguridad y esperar una posible autorización, decidió retirarse. Antes de hacerlo, le entregó el regalo al hermano del artista.
“Reboté”, resumió Pazos al ser consultada sobre el episodio por periodistas del programa Infama.
“Yo tenía un amigo que, obviamente, me invitó, pero parece que hay una lista recontra chica… Yo pensé que era una fiesta re-grande y todo esto. Pero no”, explicó Pazos en declaraciones a la prensa.
Al comprobar que no estaba incluida entre las personas autorizadas, Pazos planteó que la organización podría haber tenido varias vías de invitación. “Parece que hubo tres personas distintas que invitaron”, señaló, aunque aclaró que desconocía los detalles de lo sucedido.
La situación no se resolvió durante los minutos que permaneció en el acceso. La periodista mantuvo una conversación con una mujer encargada de la seguridad y el protocolo y también habló con el hermano de García, que se acercó a la entrada.
Pazos había decidido acercarse al cumpleaños con un obsequio pensado para la ocasión: una corbata con una referencia a los colores de la bandera argentina.
“Es una corbata alegórica a él”, dijo al explicar la elección del regalo.
La conductora también contó que llegó después de finalizar su programa de televisión y que estaba cansada, pero que igualmente había querido acercarse para entregarle el presente.
“Yo recién termino el programa de tele, estaba muerta, pero dije: ‘Bueno, voy porque tenía el regalito para darle’”, relató.
Al confirmar que no ingresaría, Pazos se despidió de la cronista con una frase que sintetizó su reacción: “Me voy cabizbaja”.
comentar