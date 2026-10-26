Al comprobar que no estaba incluida entre las personas autorizadas, Pazos planteó que la organización podría haber tenido varias vías de invitación. “Parece que hubo tres personas distintas que invitaron”, señaló, aunque aclaró que desconocía los detalles de lo sucedido.

La situación no se resolvió durante los minutos que permaneció en el acceso. La periodista mantuvo una conversación con una mujer encargada de la seguridad y el protocolo y también habló con el hermano de García, que se acercó a la entrada.

Pazos había decidido acercarse al cumpleaños con un obsequio pensado para la ocasión: una corbata con una referencia a los colores de la bandera argentina.

“Es una corbata alegórica a él”, dijo al explicar la elección del regalo.

La conductora también contó que llegó después de finalizar su programa de televisión y que estaba cansada, pero que igualmente había querido acercarse para entregarle el presente.

Charly García celebró sus 75 años en un festejo con invitados del ambiente artístico y acceso restringido.

“Yo recién termino el programa de tele, estaba muerta, pero dije: ‘Bueno, voy porque tenía el regalito para darle’”, relató.

Al confirmar que no ingresaría, Pazos se despidió de la cronista con una frase que sintetizó su reacción: “Me voy cabizbaja”.