La panelista explicó que sus dichos durante la ceremonia respondieron a las críticas que recibió del periodista tras la difusión de sus videos con Alberto Fernández en 2024.
Tamara Pettinato volvió a referirse a su conflicto con Jonatan Viale y explicó por qué lo mencionó durante la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 porque el periodista la había perjudicado con sus críticas después de que se difundieran videos suyos con el entonces presidente Alberto Fernández.
“Lo vi sentado y me acordé de todas las veces que él me trató de prostituta en su programa, con fotos gigantes de todas mujeres, diciendo ‘los gatos del poder’”, afirmó Pettinato durante su participación en Bendita, el programa de El Nueve conducido por Edith Hermida.
La panelista aclaró que no considera que exista una enemistad entre ambos, aunque sostuvo que los comentarios del periodista le hicieron daño. “La verdad es un tipo que me hizo daño en su momento”, agregó.
El episodio ocurrió el miércoles 21 de octubre, durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.
Pettinato subió al escenario junto con sus compañeros del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio con Vos, que recibió el premio a Mejor Programa Periodístico Matutino Diario en FM. La panelista tomó la palabra para lamentar la ausencia de Ernesto Tenembaum, quien no pudo recibir la estatuilla.
Antes de retirarse del escenario, lanzó una frase dirigida al periodista: “Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale”.
La cámara mostró la reacción del periodista, quien se encontraba entre los asistentes y respondió con una sonrisa. El comentario generó repercusiones en las redes sociales y abrió interrogantes sobre el origen de la tensión entre ambos.
El conflicto al que hizo referencia Pettinato se remonta a 2024, cuando se difundieron videos en los que aparecía junto a Alberto Fernández, durante la presidencia del dirigente peronista. Las imágenes generaron una fuerte repercusión pública y motivaron cuestionamientos en distintos programas periodísticos.
Según relató la panelista, Viale dedicó extensos espacios de su programa a hablar sobre el tema y utilizó expresiones que ella consideró ofensivas. “En la cara jamás que me lo va a decir. Me lo cruzo ahí y por supuesto no me va a decir nada, pero en su programa llenó horas, horas y horas”, sostuvo.
Pettinato hizo estas declaraciones después de que Hermida le preguntara desde cuándo mantenía una supuesta enemistad con el periodista. En su respuesta, diferenció el hecho de tener una disputa personal de las consecuencias que, según afirmó, tuvieron las críticas públicas.