Pettinato subió al escenario junto con sus compañeros del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio con Vos, que recibió el premio a Mejor Programa Periodístico Matutino Diario en FM. La panelista tomó la palabra para lamentar la ausencia de Ernesto Tenembaum, quien no pudo recibir la estatuilla.

Antes de retirarse del escenario, lanzó una frase dirigida al periodista: “Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale”.

La cámara mostró la reacción del periodista, quien se encontraba entre los asistentes y respondió con una sonrisa. El comentario generó repercusiones en las redes sociales y abrió interrogantes sobre el origen de la tensión entre ambos.

El conflicto al que hizo referencia Pettinato se remonta a 2024, cuando se difundieron videos en los que aparecía junto a Alberto Fernández, durante la presidencia del dirigente peronista. Las imágenes generaron una fuerte repercusión pública y motivaron cuestionamientos en distintos programas periodísticos.

Según relató la panelista, Viale dedicó extensos espacios de su programa a hablar sobre el tema y utilizó expresiones que ella consideró ofensivas. “En la cara jamás que me lo va a decir. Me lo cruzo ahí y por supuesto no me va a decir nada, pero en su programa llenó horas, horas y horas”, sostuvo.

Pettinato hizo estas declaraciones después de que Hermida le preguntara desde cuándo mantenía una supuesta enemistad con el periodista. En su respuesta, diferenció el hecho de tener una disputa personal de las consecuencias que, según afirmó, tuvieron las críticas públicas.