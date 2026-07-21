El desgarrador posteo del hijo de Ernestina Pais, a casi un mes de su muerte: "Te cuido aunque no estés"

EL INFORME DE LA PERICIA TOXICOLÓGICA A ERNESTINA

“El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre”, informó el periodista Rodrigo Alegre, para TN, despejando toda clase de dudas y especulaciones sobre el supuesto estado de Ernestina, al momento del accidente en las vías del tren.

Y se determinó que la causal del lamentable fallecimiento fue porque la actriz -quien iba en camino a un teatro en Tigre, para presentarse arriba del escenario con El divorcio del año- sufrió un fuerte golpe en su cabeza, consecuencia del terrible impacto que se generó al momento de entrecruzarse el auto que ella manejaba con la locomotora.