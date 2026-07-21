El desgarrador posteo del hijo de Ernestina Pais, a casi un mes de su muerte: "Te cuido aunque no estés"

Benicio Guyot se volcó a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el inmenso dolor que siente por estos días.
A pocos días de cumplirse el primer mes del accidente ferroviario fatal que terminó con la vida de Ernestina Pais, su hijo, Benicio Guyot, abrió su corazón y expresó sus emociones más profundas, inmersas en un dolor que lo acompaña día y noche. Desde sus redes sociales, el heredero de la exconductora, contó cómo está viviendo el dramático duelo por la muerte de su madre.
“Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien...", comenzó Benicio, en una primera parte de un posteo, en su historial de Instagram, donde el joven vuelva sus emociones más profundas y todo su sentir. “Y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto".
"Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde”, reflexionó, Guyot, en redes sociales. "Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”.
"Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte. Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás”, compartió, Benicio, apesadumbrado.
“El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre”, informó el periodista Rodrigo Alegre, para TN, despejando toda clase de dudas y especulaciones sobre el supuesto estado de Ernestina, al momento del accidente en las vías del tren.
Y se determinó que la causal del lamentable fallecimiento fue porque la actriz -quien iba en camino a un teatro en Tigre, para presentarse arriba del escenario con El divorcio del año- sufrió un fuerte golpe en su cabeza, consecuencia del terrible impacto que se generó al momento de entrecruzarse el auto que ella manejaba con la locomotora.
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