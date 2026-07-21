Murió Claudio "Pato" Strunz, histórico baterista de Hermética y referente del heavy metal argentino

Durante la década del noventa, su desempeño en Hermética fue determinante para consolidar el sonido del thrash metal argentino. En ese período se presentó en escenarios emblemáticos como el Estadio Obras Sanitarias y formó parte del festival Monsters of Rock, compartiendo cartel con bandas internacionales de la talla de Black Sabbath, Slayer y Kiss.

Además de su trayectoria artística, Strunz tuvo un fuerte compromiso con el crecimiento de la escena independiente. Creó y administró salas de ensayo como La Cueva, un espacio que sirvió de punto de encuentro y desarrollo para numerosas bandas de rock y metal.

Luego de alejarse de Malón en 2021, continuó ligado a la música mediante distintos proyectos, entre ellos Íthaca. A fines de 2022 dio forma a ese trío junto al guitarrista Guillermo "Chino" Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente. Allí asumió un papel más activo en la composición de las letras y publicó el álbum El peso que no pesa en 2024.

Hermética fue fundada en 1988 por Ricardo Iorio.

En los últimos meses había recuperado una intensa actividad sobre los escenarios del circuito porteño y bonaerense con "Hermética x Pato Strunz" (HXPS), espectáculo con el que volvió a interpretar clásicos de Hermética y a reencontrarse con fanáticos de distintas generaciones, reafirmando su lugar como una de las figuras más representativas del heavy metal argentino.