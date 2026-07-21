Murió Claudio "Pato" Strunz, histórico baterista de Hermética y referente del heavy metal argentino

La muerte del histórico baterista de Hermética y Malón conmocionó al heavy metal argentino. Tenía 59 años y dejó un legado fundamental en la historia del género.
Claudio "Pato" Strunz, histórico baterista del heavy metal argentino y miembro de la formación más emblemática de Hermética, falleció este lunes a los 59 años.
El músico dejó una marca imborrable en la escena del metal nacional desde su incorporación a Hermética en 1991, etapa en la que participó de la grabación de los discos Ácido Argentino y Víctimas del Vaciamiento, dos obras fundamentales del género. Tras la separación del grupo, en 1995 formó Malón junto a Claudio O'Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, banda con la que lanzó trabajos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia.
Reconocido como una de las grandes referencias de la batería en el rock pesado argentino, Strunz fue protagonista de momentos decisivos para el metal local. Además de su paso por Hermética y Malón, lideró proyectos como Simbiosis y, en los últimos años, impulsó el espectáculo "Hermética x Pato Strunz", una propuesta destinada a mantener vigente el legado de la histórica agrupación.
Nacido en La Tablada el 11 de noviembre de 1966 bajo el nombre de Claudio Marcelo Zurita, comenzó su carrera musical durante la década de 1980. Antes de alcanzar notoriedad integró la banda Heinkel. Su potencia, velocidad y dominio del doble bombo lo convirtieron rápidamente en uno de los bateristas más destacados del heavy metal sudamericano.
Durante la década del noventa, su desempeño en Hermética fue determinante para consolidar el sonido del thrash metal argentino. En ese período se presentó en escenarios emblemáticos como el Estadio Obras Sanitarias y formó parte del festival Monsters of Rock, compartiendo cartel con bandas internacionales de la talla de Black Sabbath, Slayer y Kiss.
Además de su trayectoria artística, Strunz tuvo un fuerte compromiso con el crecimiento de la escena independiente. Creó y administró salas de ensayo como La Cueva, un espacio que sirvió de punto de encuentro y desarrollo para numerosas bandas de rock y metal.
Luego de alejarse de Malón en 2021, continuó ligado a la música mediante distintos proyectos, entre ellos Íthaca. A fines de 2022 dio forma a ese trío junto al guitarrista Guillermo "Chino" Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente. Allí asumió un papel más activo en la composición de las letras y publicó el álbum El peso que no pesa en 2024.
En los últimos meses había recuperado una intensa actividad sobre los escenarios del circuito porteño y bonaerense con "Hermética x Pato Strunz" (HXPS), espectáculo con el que volvió a interpretar clásicos de Hermética y a reencontrarse con fanáticos de distintas generaciones, reafirmando su lugar como una de las figuras más representativas del heavy metal argentino.
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