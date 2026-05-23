El director argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes

Luego agregó: “A medida que uno hace más películas va conociendo sus fortalezas y debilidades. Descubrí que tiendo a volver más complejas las cosas de lo que son, así que me propuse hacer un relato simple. La simpleza es de las cosas más complejas que uno puede proponerse”.

Una pelea, la historia del cortometraje

El núcleo de la película está en una pelea que ocupa gran parte del cortometraje y que fue filmada en Tepito, un barrio popular de Ciudad de México conocido por su fuerte tradición boxística.

Según explicó el propio director, la elección del lugar y del protagonista surgió de manera inesperada mientras trabajaba en el guion de su próximo largometraje, inspirado en una obra del escritor mexicano Mario Bellatin.

“Un día me llevó a ver box a Tepito. La sorpresa fue que los que peleaban eran chicos de entre 6 y 15 años. Cuando vi a Damián me impactó tanto que sentí que valía la pena intentar filmarlo”, recordó.

A diferencia de otros proyectos, Federico Luis decidió prescindir completamente del casting tradicional. Damián no es actor: es boxeador. Y justamente allí encontró el elemento que buscaba para la película.

“Es imposible actuar lo que está filmado. Lo que vemos es a un niño que tiene grabados los reflejos y movimientos de un boxeador profesional, pero con la vulnerabilidad y la inocencia de cualquier chico de esa edad”, explicó.

Uno de los aspectos más llamativos es que la pelea central no fue recreada ni ensayada. El combate ocurrió realmente, fue puntuado y el desenlace tampoco estaba previsto.

“Durante la pelea él empieza a perder, algo que nunca le había pasado. Sentí que incluso la cámara era una presión más para él”, contó.

Y agregó una definición que resume buena parte del espíritu de la obra: “El llanto, que para un boxeador está prohibido, para un actor es una virtud increíble”.

Mientras disfruta del reconocimiento obtenido en Francia, el director ya trabaja en su próximo desafío. Su nuevo largometraje se llamará El entrenador de perros y estará centrado en un hombre inmóvil considerado el mejor adiestrador de pastor belga malinois del país.