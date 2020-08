El Dipy en la mesa de Mirtha Legrand: "La tienen adentro"

Su explosión mediática hizo que lo invitaran a la Mesa de Mirtha Legrand, la noche del sábado, donde el cantante tropical vivió un verdadero momento de gloria y pudo darse el lujo de mandarle un mensaje "maradoniano" a sus detractores. Tras expresar su enorme felicidad por el buen momento profesional que està viviendo, El Dipy se driigió a la conductora del ciclo, Juana Viale, le pidió disculpas, miró a cámara y dijo: "La tienen adentro. Besito". Tras su ocurrencia, la mesa explotó en risas.

“Cuando pasó lo del PSG (el festejo del lunes pasado) me subieron casi 80.000 seguidores en Instagram al instante en un día, y me empezaron a hablar chinos, franceses, y pensaba ‘¿qué les digo? ¿Cómo les explico que estoy puteando en el estribillo?’. Porque ahora que me escuchan en todos lados les quería contestar, entonces les contestaba poniendo lo que salía del traductor”, explicó el intérprete.

Para dar una idea del fenómeno que se ha desatado en torno de su canción Par- Tusa, El Dipy contó: "Ayer hice 27 notas para todo el mundo. Anoche Maluma estuvo hablando de lo que pasó con Neymar (lider del PSG), la novia (que es su ex novia) y todo lo que pasó. Y lo primero que dijo fue `qué buen tema que pusieron cuando terminó el partido´", contó. Y dando una muestra de humildad, finalizó: "Entonces...Bueno, quizás después de todo esto no pasa nada",