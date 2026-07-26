El dolor de Nicolás Cabré por la muerte de su hermano Duilio

Nicolás Cabré comunicó el fallecimiento de su hermano, de 48 años, a través de una publicación en Instagram. En un emotivo mensaje recordó el vínculo que los unía desde la infancia.
El actor Nicolás Cabré confirmó este domingo la muerte de su hermano mayor, Duilio Cabré, a los 48 años, a través de un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales.
En una historia de Instagram, el artista compartió una fotografía junto a su hermano y expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de uno de sus seres más cercanos.
"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió Cabré.
El mensaje concluyó con una sentida despedida: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".
Duilio Cabré mantenía un perfil alejado del ambiente artístico. En distintas entrevistas, Nicolás había contado que su hermano era apenas un año y ocho meses mayor que él y que ambos habían crecido con un vínculo muy estrecho.
La pérdida representa un nuevo golpe para el actor, quien en junio de 2025 también había despedido a su madre, Cristina Birckenstaedt, con otro emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.
Hasta el momento, la familia no informó las causas del fallecimiento de Duilio Cabré y decidió preservar esa información en el ámbito privado.
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