El dolor de Nicolás Cabré por la muerte de su hermano Duilio

Duilio Cabré mantenía un perfil alejado del ambiente artístico. En distintas entrevistas, Nicolás había contado que su hermano era apenas un año y ocho meses mayor que él y que ambos habían crecido con un vínculo muy estrecho.

La pérdida representa un nuevo golpe para el actor, quien en junio de 2025 también había despedido a su madre, Cristina Birckenstaedt, con otro emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Hasta el momento, la familia no informó las causas del fallecimiento de Duilio Cabré y decidió preservar esa información en el ámbito privado.