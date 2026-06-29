El doloroso último adiós a Ernestina Pais

Familiares, amigos y personalidades del espectáculo despidieron los restos de la conductora, actriz y empresaria en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.
En una emotiva y dolorosa ceremonia, familiares, amigos y figuras del espectáculo despidieron este domingo los restos de la conductora, empresaria y actriz Ernestina Pais, quien falleció el viernes pasado -26 de junio- a los 54 años, tras un trágico accidente ferroviario en San Isidro.
El velatorio se realizó en la casa velatoria Zucotti de Villa Crespo desde las 9 de la mañana, posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al Cementerio de la Chacarita, donde fue inhumada en el Panteón de Actores.
Una de las imágenes más conmovedoras de la jornada tuvo como protagonistas a Benicio Guyot y Milka Truol -el hijo y la madre de Ernestina Pais- junto al cajón con flores rojas, el joven fue uno de los encargados de llevar el féretro mientras que la mamá de la artista se mostró devastada por la situación.
Entre los presentes se destacaron colegas como José María Muscari, Benito Fernández, Gastón Pauls, Diego Ramos, Malena Guinzburg, el Bicho Gómez, Rafael Ferro, Dalma Maradona, Julieta Ortega y Martín Ortega, entre otras.
Según el informe preliminar de la autopsia, Ernestina Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave producto del impacto del Tren de la Costa contra su vehículo cuando cruzaba las vías. El hecho ocurrió en San Isidro y generó gran conmoción en el ambiente artístico.
A casi 12 horas de la muerte de Ernestina, su hijo -de 22 años- la despidió con una sentida carta que Benicio que publicó en su cuenta personal de Instagram, acompañada de una foto de su infancia con su madre “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad… Tus ‘te amo’ pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’… Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo y quizá nunca lo hice, vos también fuiste el mío”.
Benicio Guyot también destacó el impacto positivo que su madre generó en el público “Tu partida no es como una cualquiera… Tu impacto fue real”.
Nacida el 12 de marzo de 1972, Ernestina Pais tuvo una extensa trayectoria en medios. Se destacó como coconductora junto a Jorge Guinzburg en "Mañanas informales" en Canal 13, y luego continuó el programa tras su fallecimiento Fue la primera mujer en conducir "Caiga Quien Caiga" (CQC) y también participó en "Desayuno Americano", "Intratables" y diversas obras de teatro. Era hermana de la también conductora Federica Pais.
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