Tomás Dente: entre el cielo y el infierno

El periodista y conductor ha logrado gran notoriedad en los últimos años y sus filosos comentarios de actualidad no pasan desapercibidos.
Hijo de Ada y “el Tano” José -un trabajador e incansable-, Tomás Dente es el mayor de los hermanos varones de una familia de raíces católicas.
A los 19 años, comenzó en televisión como encuestador para canal 13 y tiempo después como notero del ciclo de espectáculos "Tendencia". Desde entonces no paró de trabajar en un medio de comunicación que lo apasiona.
Tomy -como lo llaman sus amigos- mantiene una vida muy disciplinada y saludable. Desde hace más de 20 años lleva una alimentación estricta basada en productos naturales, no consume carnes rojas, ni procesados, ni gaseosas, y tampoco alcohol y pizza. Canaliza su energía a través del ejercicio: corre, juega al fútbol y al pádel.
Actualmente conduce los programas "Entrometidos en la Tele" -de lunes a viernes a las 14:30 en Net TV-, "Intensos" -sábados y domingos a las 20 en Cónica TV- y el ciclo de entrevistas "Entre Nos" -sábados y domingos a las 20 en Net TV- y se mantiene muy activo en sus redes sociales de Instagram @tomroxdente y de X TomRox .
Una reportaje con Tomás Dente no puede ser algo clásico. Su curiosidad innata, su sentido del humor y su espíritu periodístico transforma la charla en un día y vuelta donde se habla de sexo, nutrición, genética y la vida eterna, entre otros temas, sin solución de continuidad.
Imágenes capturadas con un moto g67
Tomy Dente analiza el medio periodístico y a sus colegas y la valoración que los espectadores hacen de la autenticidad y la honestidad. La respuesta que recibe de la gente en la calle, las puteadas, los agradecimientos y hasta el desconocimiento total.
Con más de 20 años en televisión, Tomás Dente ha logrado trabajar con una enorme lista de profesionales ¿Cómo es su vínculo actual con ellos?. Los libros que cambiaron su mirada del mundo y las películas que más recuerda.
La influencia que tuvo el origen italiano de sus padres a la hora de ver televisión durante su infancia. Su vínculo con las nuevas tecnologías a la hora de comunicar, y el porqué la televisión seguirá siendo el mejor medio para comunicar.
Cuáles fueron los programas de televisión y los conductores -con los que trabajó- que más lo marcaron. Las dudas a la hora de emprender nuevos proyectos y cómo desarrolló su poder de adaptación a los distintos formatos y personalidades.
A la hora de hablar del futuro, Tomás Dente tiene muy claro cuál será su lugar en el medio y también, qué planifica hacer el resto de su vida. Su relación con IA -Inteligencia Artificial-, y los problemas que genera la corrección política a la hora de hablar de ciertos temas y con el humor.
Tomás Dente reconoce una conexión muy fuerte con Dios y la espiritualidad, pero también asume sus debilidades de ser humano. Cuáles son las cosas que lo sorprenden de su personalidad y qué es las lo que no puede perdonar de la gente.
Crítico de si mismo, a Tomás Dente le cuesta mucho reconocer en qué cosas de su profesión se destaca por sobre el resto. Sus problemas para superar su mal genio y cuánto tiempo le cuesta salir de ese estado.
La trayectoria profesional de Tomás Dente refleja a un periodista que pasa de la farándula a formatos más de análisis y entrevistas, sin temor a los conflictos, aunque eso conlleve un costo personal.
Efusivo, locuaz, siempre fiel a sus convicciones, Tomás Dente no teme navegar entre el cielo y el infierno
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