Tomás Dente: entre el cielo y el infierno

Sexo y nutrición

Una reportaje con Tomás Dente no puede ser algo clásico. Su curiosidad innata, su sentido del humor y su espíritu periodístico transforma la charla en un día y vuelta donde se habla de sexo, nutrición, genética y la vida eterna, entre otros temas, sin solución de continuidad.

Imágenes capturadas con un moto g67

01 - TD - Sexo y nutricion

Embed Una de las clásicas peleas televisivas de Tomás Dente con Mauro Viale en el programa "Mauro 360". Años después, Tomás lo defendió públicamente, diciendo que Viale siempre fue cariñoso con él.

Validar la honestidad

Tomy Dente analiza el medio periodístico y a sus colegas y la valoración que los espectadores hacen de la autenticidad y la honestidad. La respuesta que recibe de la gente en la calle, las puteadas, los agradecimientos y hasta el desconocimiento total.

02 - TD - Validar la honestidad

image Un superhéroe de la noticia, Tomás Dente a los 17 años en su viaje de egresados a San Carlos De Bariloche (1994)

Libros, cine y televisión

Con más de 20 años en televisión, Tomás Dente ha logrado trabajar con una enorme lista de profesionales ¿Cómo es su vínculo actual con ellos?. Los libros que cambiaron su mirada del mundo y las películas que más recuerda.

03 - TD - Libros, cine y television

Embed "La cabaña", película dramática estadounidense de 2017 dirigida por Stuart Hazeldine -basada en la novela homónima de William Paul Young- protagonizada por Sam Worthington, Octavia Spencer, Graham Greene, Radha Mitchell, Alice Braga y Tim McGraw.

La tele valida

La influencia que tuvo el origen italiano de sus padres a la hora de ver televisión durante su infancia. Su vínculo con las nuevas tecnologías a la hora de comunicar, y el porqué la televisión seguirá siendo el mejor medio para comunicar.

04 - TD - La Tele valida

Embed "Odisea Burbujas" fue una emblemática serie de televisión infantil mexicana que marcó la infancia de Tomás Dente. Creada por Silvia Roche y dirigida por Enrique Segoviano, se transmitió originalmente entre 1979 y 1984 a través del Canal de las Estrellas de Televisa.

Cameleónico

Cuáles fueron los programas de televisión y los conductores -con los que trabajó- que más lo marcaron. Las dudas a la hora de emprender nuevos proyectos y cómo desarrolló su poder de adaptación a los distintos formatos y personalidades.

05 - TD - Cameleonico

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Manso y tranquilo

A la hora de hablar del futuro, Tomás Dente tiene muy claro cuál será su lugar en el medio y también, qué planifica hacer el resto de su vida. Su relación con IA -Inteligencia Artificial-, y los problemas que genera la corrección política a la hora de hablar de ciertos temas y con el humor.

06 - TD - Manso y tranquilo

image El adolescente Tomás Dente junto a Ada, su madre.

Dios

Tomás Dente reconoce una conexión muy fuerte con Dios y la espiritualidad, pero también asume sus debilidades de ser humano. Cuáles son las cosas que lo sorprenden de su personalidad y qué es las lo que no puede perdonar de la gente.

07 - TD - Dios

Embed Tomas Dente como notero en "Los profesionales de seiempre" con Viviana Canosa (2006-2007)

El mejor y el peor

Crítico de si mismo, a Tomás Dente le cuesta mucho reconocer en qué cosas de su profesión se destaca por sobre el resto. Sus problemas para superar su mal genio y cuánto tiempo le cuesta salir de ese estado.

08 - TD - El mejor y el peor

La trayectoria profesional de Tomás Dente refleja a un periodista que pasa de la farándula a formatos más de análisis y entrevistas, sin temor a los conflictos, aunque eso conlleve un costo personal.

Efusivo, locuaz, siempre fiel a sus convicciones, Tomás Dente no teme navegar entre el cielo y el infierno