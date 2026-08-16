Moria Casán cumple 80 años: sus 20 frases más famosas

Las 20 frases más recordadas de Moria Casán

1. “A la vida no la vivo, me la c...”.

2. “Soy el Obelisco con tetas”.

3. “Soy un hombre homosexual encerrado en el cuerpo de una mujer”.

4. “Mis neuronas tienen clítoris”.

5. “Cuando tengo un orgasmo, lloro”.

6. “Les recomiendo el tratamiento ‘chongo-shock’”.

7. “Soy el Vengador, el Conde de Montecristo con tetas”.

8. Se cuelgan de mis tetas”.

9. “‘El Pato’ y yo somos la longevidad al palo”.

10. “Fui al calor de Europa a descongelar óvulos”.

11. “Si querés llorar, llorá”.

12. “What pass?”

13. “Soy una ajedrecista de la dialéctica”.

14. “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”

15. “Comen mortadela y eructan caviar”.

16. “Siempre somos los mismos, el resto es casting”.

17. “Estas chicas tienen el síndrome de Cenicienta: viven en un mundo prestado”.

18. “Le gusta más la cámara que comer con los dedos”.

19. “Sos un helado de pollo, ¡no existís!”

20. “Grasa como sushi de bagre”.