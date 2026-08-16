Moria Casán cumple 80 años: sus 20 frases más famosas

Mientras disfruta del estreno de su serie, la actriz celebra sus ocho décadas. Aquí, un repaso por sus definiciones imperdibles. Desde "Si querés llorar, llorá", hasta "Soy el Obelisco con tetas".
En medio de las repercusiones por el estreno de su serie, basada en su vida y trayectoria, Moria Casán cumple 80 años este domingo 16 de agosto. Multifacética e incansable, fue vedette en el teatro de revistas, actriz, empresaria y hasta candidata a diputada en 2005. Actualmente, conduce un magazine en El Trece y encabeza la obra "Cuestión de Género" en el Teatro Metropolitan.
Hija de Rosa Faga, ama de casa, y Juan Casanova, oficial del Ejército Argentino, Moria Casán estuvo vinculada al arte desde chica. Estudió piano y también tomó clases de baile. A fines de los '60 debutó como vedette en el Teatro El Nacional, en "Cuando la abuelita no era hippie", junto a Zulma Faiad. De ahí en más, inició un camino vertiginoso.
Moria pasó también por la televisión y el cine. Actuó junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Antonio Gasalla, Susana Giménez, Guillermo Francella, Emilio Disi, Jorge Martínez y Nito Artaza, entre otros. Llegó a escenarios de ciudades como Las Vegas, París, Tokio, Valencia, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Asunción, donde en 2012 resultó acusada por la desaparición de unas joyas de zafiros que había utilizado en una presentación. Tres años después volvió para resolver su situación judicial, fue detenida por Interpol y estuvo nueve días en prisión, hasta recuperar la libertad y regresar a la Argentina.
Madre de Sofía Gala, fruto de su matrimonio con Mario Castiglione, 'La One' se encuentra en pareja con Fernando 'Pato' Galmarini, un viejo dirigente del peronismo que supo ser funcionario nacional en el gobierno de Carlos Menem.
1. “A la vida no la vivo, me la c...”.
2. “Soy el Obelisco con tetas”.
3. “Soy un hombre homosexual encerrado en el cuerpo de una mujer”.
4. “Mis neuronas tienen clítoris”.
5. “Cuando tengo un orgasmo, lloro”.
6. “Les recomiendo el tratamiento ‘chongo-shock’”.
7. “Soy el Vengador, el Conde de Montecristo con tetas”.
8. Se cuelgan de mis tetas”.
9. “‘El Pato’ y yo somos la longevidad al palo”.
10. “Fui al calor de Europa a descongelar óvulos”.
11. “Si querés llorar, llorá”.
12. “What pass?”
13. “Soy una ajedrecista de la dialéctica”.
14. “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”
15. “Comen mortadela y eructan caviar”.
16. “Siempre somos los mismos, el resto es casting”.
17. “Estas chicas tienen el síndrome de Cenicienta: viven en un mundo prestado”.
18. “Le gusta más la cámara que comer con los dedos”.
19. “Sos un helado de pollo, ¡no existís!”
20. “Grasa como sushi de bagre”.
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