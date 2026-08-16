Osvaldo Logares: un periodista, miles de historias

Testimonios de una vida

El recuerdo de muchos años de trabajo en conjunto aflora en el comienzo de la charla con Osvaldo Logares, un periodista que tuvo el privilegio de dialogar y entrevistar a las personalidades más relevantes de la Argentina y del mundo.

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 fusion

El "confesionario" de Logares

Osvaldo Logares encontró un espacio particular para entrevistar a las personalidades internacionales más famosas, un ámbito distendido, donde los invitados se sentían cómodos como en su propia casa, favoreciendo una intimidad que facilitaba las confesiones más reveladoras.

El aura

Durante su extensa trayectoria periodística, Osvaldo Logares se cruzó con personalidades de enorme peso internacional. Tres de ellas lo marcaron por el aura y el magnetismo que irradiaban, pero también hubo una que representó todo lo contrario ¿quien la más amarga que conoció?.

Crisis 2001 - Osvaldo Logares en vivo desde la casa de Duhalde (2001)

Su historia con el Indio Solari

Aunque no se considera “rockero” -o quizás precisamente por eso-, Osvaldo Logares logró un encuentro exclusivo con el recordado Indio Solari, por entonces cantante de Los Redonditos de Ricota, en un momento especialmente delicado para la emblemática banda de rock independiente.

Jorge Luis Borges y un género vulgar

En su encuentro con el inolvidable escritor argentino Jorge Luis Borges, mientras escuchaban partir los aviones desde el Aeroparque porteño, Osvaldo Logares recibió un regalo inesperado: una frase que quedó grabada para siempre en su memoria.

Osvaldo Logares junto a su compañera de Canal 13, la recordada periodista Débora Pérez Volpin.

La calle, el lugar

Osvaldo Logares explica su amor incondicional por trabajar en la calle, el lugar donde realmente ocurren las cosas, aunque esté lleno de peligros y -en algunos casos- pueda poner en riesgo su propia vida. La primicia del traspaso de poder entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Durante el acto de distinción de la Legislatura porteña

La Parca

Hacer periodismo en la calle implica enfrentar situaciones límite y experiencias críticas. De eso sabe mucho Osvaldo Logares, quien pasó gran parte de su vida en la “trinchera urbana” y, en su búsqueda de información, llegó a poner en riesgo su propia vida.

Osvaldo Logares junto al periodista Nelson Castro, autor del prólogo del libro.

El periodismo

Osvaldo Logares analiza el periodismo actual y explica cuales son los consejos que les brinda a los jóvenes que empiezan a abrazar esta profesión desde las aulas. Los secretos detrás de su libro "Testimonios. Conversaciones y relatos inéditos con personalidades nacionales e internacionales".

Hay periodistas que dicen noticias, otros que las cuentan desde el lugar de los hechos, y están esos distintos, que la persiguen hasta el último rincón de la calle.

Osvaldo Logares pertenece a esa estirpe rara, la de los profesionales que convirtieron el oficio en una forma de vida y la palabra ajena en memoria colectiva. Detrás de cada primicia, de cada riesgo y de cada silencio logrado, quedan miles de historias que hoy siguen hablando a través de él.

Osvaldo Logares, un periodista con miles de historias.