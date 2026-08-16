Osvaldo Logares: un periodista, miles de historias

El reconocido periodista de radio y televisión editó su primer libro, donde recopila algunas historias vividas en sus cincuenta años de ejercicio profesional.
Con más de 50 años en el mundo del periodismo, Osvaldo Logares comenzó a ejercer esta profesión -que tanto ama- recorriendo las redacciones de los principales medios gráficos de la Ciudad e Buenos Aires.
En 1971 ingresó en la Agencia de Noticias Télam y en Radio Rivadavia, emisora que en ese momento lideraba ampliamente la audiencia con las voces características de José María Muñoz, “Cacho” Fontana, Héctor Larrea y Antonio Carrizo, entre otras figuras destacadas. Su llegada a Canal 13 fue en 1978, con el objetivo de cubrir el Mundial de Fútbol que se realizaba en nuestro país.
Acreditado en el Aeroparque Metropolitano, Casa de Gobierno, el Congreso Nacional y el Ministerio de Economía, entre otros espacios, siempre prefirió trabajar en la calle, en en lugar donde se producen las noticias.
Acaba de editar "Testimonios. Conversaciones y relatos inéditos con personalidades nacionales e internacionales" -su primer libro- donde reúne parte de esas cinco décadas de encuentros y charlas exclusivas. La obra fue declarada de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que además lo reconoció como Personalidad Destacada de la Cultura. interés cultural. Además, la Cámara de Diputados de la Nación tramita un reconocimiento similar con la firma de legisladores de casi todos los bloques.
El recuerdo de muchos años de trabajo en conjunto aflora en el comienzo de la charla con Osvaldo Logares, un periodista que tuvo el privilegio de dialogar y entrevistar a las personalidades más relevantes de la Argentina y del mundo.
Imágenes capturadas con un motorola edge 70 fusion
Osvaldo Logares encontró un espacio particular para entrevistar a las personalidades internacionales más famosas, un ámbito distendido, donde los invitados se sentían cómodos como en su propia casa, favoreciendo una intimidad que facilitaba las confesiones más reveladoras.
Durante su extensa trayectoria periodística, Osvaldo Logares se cruzó con personalidades de enorme peso internacional. Tres de ellas lo marcaron por el aura y el magnetismo que irradiaban, pero también hubo una que representó todo lo contrario ¿quien la más amarga que conoció?.
Aunque no se considera “rockero” -o quizás precisamente por eso-, Osvaldo Logares logró un encuentro exclusivo con el recordado Indio Solari, por entonces cantante de Los Redonditos de Ricota, en un momento especialmente delicado para la emblemática banda de rock independiente.
En su encuentro con el inolvidable escritor argentino Jorge Luis Borges, mientras escuchaban partir los aviones desde el Aeroparque porteño, Osvaldo Logares recibió un regalo inesperado: una frase que quedó grabada para siempre en su memoria.
Osvaldo Logares explica su amor incondicional por trabajar en la calle, el lugar donde realmente ocurren las cosas, aunque esté lleno de peligros y -en algunos casos- pueda poner en riesgo su propia vida. La primicia del traspaso de poder entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
Hacer periodismo en la calle implica enfrentar situaciones límite y experiencias críticas. De eso sabe mucho Osvaldo Logares, quien pasó gran parte de su vida en la “trinchera urbana” y, en su búsqueda de información, llegó a poner en riesgo su propia vida.
Osvaldo Logares analiza el periodismo actual y explica cuales son los consejos que les brinda a los jóvenes que empiezan a abrazar esta profesión desde las aulas. Los secretos detrás de su libro "Testimonios. Conversaciones y relatos inéditos con personalidades nacionales e internacionales".
Hay periodistas que dicen noticias, otros que las cuentan desde el lugar de los hechos, y están esos distintos, que la persiguen hasta el último rincón de la calle.
Osvaldo Logares pertenece a esa estirpe rara, la de los profesionales que convirtieron el oficio en una forma de vida y la palabra ajena en memoria colectiva. Detrás de cada primicia, de cada riesgo y de cada silencio logrado, quedan miles de historias que hoy siguen hablando a través de él.
Osvaldo Logares, un periodista con miles de historias.