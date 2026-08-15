Brian Lanzelotta juntó $10 millones en donaciones tras ser estafado

En ese contexto, el ex Gran Hermano agradeció los mensajes y el apoyo que recibió de sus seguidores. “Mi teléfono está explotado. Gracias a todos los mensajes de gente que agradece, que tira energía y buenas vibras”, expresó, y contó que respondió personalmente más de mil mensajes.

Lanzelotta también destacó la solidaridad de quienes decidieron colaborar económicamente con su situación. “Hay un montón de hijos de puta dando vueltas y también hay gente buena”, afirmó al referirse a la experiencia que atravesó después de la estafa.

El emprendedor aclaró que inicialmente no tenía previsto pedir dinero y que las donaciones surgieron a partir de la difusión de su alias en distintos programas. “La idea no era pedir donaciones porque después dicen que era para eso y no es así”, explicó.

Finalmente, confirmó que las ayudas recibidas le permitieron reunir $10 millones, cuando su cuenta estaba en cero. “ Pudimos pagar parte de la deuda, aunque sigue estando, ahora es menos y es todo gracias a la gente”, concluyó.