Brian Lanzelotta juntó $10 millones en donaciones tras ser estafado

El ex Gran Hermano contó que recibió ayuda de cientos de personas y logró cubrir parte de la deuda generada por una falsa compra de $17 millones.
Brian Lanzelotta reveló que logró reunir $10 millones gracias a las donaciones que recibió después de sufrir una estafa de $17 millones en su emprendimiento. El ex participante de Gran Hermano explicó que ese dinero le permitió pagar parte de la deuda que generó el fraude, aunque todavía debe afrontar el resto.
El emprendedor contó que continúa trabajando para sostener su fábrica y cumplir con los compromisos asumidos antes de la estafa. “ Todos saben lo que pasó y la estafa que sufrimos y la pérdida económica que sufrimos. Me preguntan cómo vamos a hacer y todavía estoy buscando respuestas”, explicó en un video publicado en sus redes sociales.
Lanzelotta había denunciado semanas atrás que fue víctima de una falsa compra por $17 millones, situación que provocó un fuerte impacto económico en su emprendimiento. Después de varios días, decidió volver a hablar públicamente sobre lo ocurrido y explicar cómo avanzaba su situación.
“Estoy solo en la fábrica, entregamos dos pedidos que teníamos pendientes de la semana pasada y que ya estaban pagos, queremos cumplir con los clientes”, señaló. El objetivo, según explicó, es mantener la actividad pese a las dificultades económicas provocadas por la estafa.
En ese contexto, el ex Gran Hermano agradeció los mensajes y el apoyo que recibió de sus seguidores. “Mi teléfono está explotado. Gracias a todos los mensajes de gente que agradece, que tira energía y buenas vibras”, expresó, y contó que respondió personalmente más de mil mensajes.
Lanzelotta también destacó la solidaridad de quienes decidieron colaborar económicamente con su situación. “Hay un montón de hijos de puta dando vueltas y también hay gente buena”, afirmó al referirse a la experiencia que atravesó después de la estafa.
El emprendedor aclaró que inicialmente no tenía previsto pedir dinero y que las donaciones surgieron a partir de la difusión de su alias en distintos programas. “La idea no era pedir donaciones porque después dicen que era para eso y no es así”, explicó.
Finalmente, confirmó que las ayudas recibidas le permitieron reunir $10 millones, cuando su cuenta estaba en cero. “ Pudimos pagar parte de la deuda, aunque sigue estando, ahora es menos y es todo gracias a la gente”, concluyó.