El drama de la ex Gran Hermano Denisse González: Fue internada por cuarta vez.

La modelo debió ingresar de urgencia otra vez a un centro de salud porteño donde quedó nuevamente internada por una baja de plaquetas.
Denisse González, recordada exparticipante de Gran Hermano, ingresó a una clínica porteña por cuarta vez, para ser internada. En los últimos meses, la joven modelo debió alejarse de su rutina para dedicarse a los cuidados médicos por un problema de salud que aún no tiene definición.
La patología que afecta a Denisse le genera constante preocupación en su entorno cercano porque provoca que su propio organismo destruya las plaquetas necesarias para la coagulación sanguínea, algo que alarma a los médicos."4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar", compartió Gonzáñez, junto a una imagen en donde se la ve en una cama de hospital, y con un medidor de oxígeno controlándola.
"Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre", anticipó, Denisse, desde su cuenta oficial de Instagram, donde va compartiendo con sus seguidores los detalles de las difíciles semanas que les toca vivir, de un tiempo a esta parte.
González tiene a su familia en el interior pero no está sola. Constantemente está acompañada Bautista Mascia, ex ganador del reality show de Telefe en donde se conocieron años atrás. Y, desde entonces, la pareja no se distanció nunca más. El pasa varias horas al día en la clínica, con ella. "Me toca aprender a convivir con esta enfermedad sin dejar que mi vida gire únicamente alrededor de ella".
"Me sangraban las encías, pero uno nunca piensa que es algo grave. Pensé que me había lavado los dientes rápido porque tenía que trabajar y que se iba a pasar. Mi doctor por videollamada me dijo, “esto es grave”. Mi cuerpo me estaba avisando, pero yo no lo quise ver. Tenía moretones en el cuerpo y yo decía, me habré golpeado. A veces soy torpe. Tenía petequias, que son unos puntitos de sangre muy chiquititos, en las manos y en las piernas y las confundí con una alergia. Y si me sangraban un poco las encías decía, ´qué bruta", supo contar, Denisse.
"Yo no lo conté por mi familia, pero esa noche que estaba sola, hice un dibujito de despedida. Yo me asusté mucho. Entré a las doce de la noche a internarme y me explicaron. “Pocas plaquetas”, “hemorragia”, “ahora te van a sacar sangre”, “si te pinchan y te empieza a sangrar el brazo no te asustes”... Y yo, ¿cómo? ¿Me van a sacar sangre? Yo no entendía qué estaba pasando. Uno escucha “hemorragia interna”, “si te sangra la nariz me avisás”, “si haces pis con sangre me avisás”. ¿Qué me está pasando? Yo me asusté mucho, mucho, mucho. Lloré, lloré toda la noche. Estaba angustiada. Y no le quería decir a nadie, a mis papás no les dije".
"Por qué no sabía bien que iba a pasar. Yo soy de prepararme para el peor escenario también. Vos escuchás la palabra hemorragia interna, ¿y qué sentís? Algo feo. Yo no entendía lo que era. Con el tiempo me lo explicaron y entendí que si estaba ahí todo era controlable y me calmé. Pero esa noche fue una noche de terror"
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