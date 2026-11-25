La Gala de Eliminación de la octava semana de la competencia culinaria comenzó con una sorpresa para los participantes, con un exigente desafío.
En la noche del martes 24 de noviembre, los participantes que cocinaron en la octava Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity se llevaron una sorpresa al ingresar al estudio y encontrarse con las ollas sobre las hornallas encendidas. Los jurados del reality culinario de Telefe les revelaron a los competidores que tenían enfrente de ellos un estreno mundial “La olla misteriosa”.
A la cuenta de tres, los famosos levantaron las tapas y descubrieron que había un fondo oscuro de carne “Es una de las bases y secretos de los chefs y de la gastronomía mundial. Demora 48 horas por lo menos en hacerse, tiene una base de carne, se doran los huesos en el horno y después se hierven muy bajo por dos días” les explicó Germán Martitegui.
“Mientras tanto, se sacan las impurezas y frases que sube, se enfría, se vuelve a colar, se sacan las grasas de nuevo y después se reduce. Es el secreto que le da sabor a cualquier preparación” enfatizó el chef.
Maru Botana les dio la consigna a los participantes, tenían que realizar un plato libre utilizando ese punto de partido de fondo oscuro de carne para meterlo en una salsa o cualquier preparación “Tengan en cuenta que un buen caldo es indispensable para crema, consomés, risottos y estofados” les recomendó la jurado.
Como los famosos ya contaban con el fondo oscuro de carne, Damián Betular les avisó que tenían 50 minutos para cocinar en vez de los 60 habituales, y tuvieron 3 minutos para ir al mercado.
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