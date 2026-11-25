A la cuenta de tres, los famosos levantaron las tapas y descubrieron que había un fondo oscuro de carne “Es una de las bases y secretos de los chefs y de la gastronomía mundial. Demora 48 horas por lo menos en hacerse, tiene una base de carne, se doran los huesos en el horno y después se hierven muy bajo por dos días” les explicó Germán Martitegui.