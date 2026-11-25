LOS AMOROSOS POSTEOS DE NANCY A PABLO

Con motivo del cumpleaños de su marido, Nancy se volcó a las redes sociales. Y, desde su cuenta oficial de Instagram, le dedicó románticos posteos, con imágenes de distintos momentos que compartieron como pareja y como familia.

Los románticos posteos que Nancy le dedicó a Pablo, por su cumpleaños.

"Feliz cumple, mi amor... Todo todito juntos. Gracias por cuidarnos a todos", le dijo Dupláa a Echarri a través de la virtualidad, con casi veinte años de relación compartida. Y, como no podía ser de otra manera, las publicaciones de la artista, se llenaron de amorosas reacciones, en pocos minutos.