La popular actriz explicó la causa por la que no trabaja en plataformas, cine o teatro. "Las posibilidades se acotaron".
Nancy Dupláa no trabaja como actriz hace dos años. Pasó el tiempo y la incertidumbre por la que se mantiene alejada de las plataformas, del teatro y del cine, fue creciendo. Y en una nota, la esposa de Pablo Echarri explica la verdadera razón de su alejamiento de la industria artística. "Por ahí, me equivoqué en mi forma de mirar el laburo".
"Cambió un poco la dinámica de trabajo. Hay muy poco trabajo y eso es lo que fundamentalmente hace que las posibilidades se acorten. Pero la realidad es que aparecieron cosas y se cayeron. O sea, a veces es peor que la falta de trabajo eso, como que suceda algo y que después deje de suceder", comenzó Nancy.
"Pero bueno, la verdad es que yo soy una de las más privilegiadas en este ámbito, así que entiendo cómo están dadas las cosas en este momento", puntualizó Dupláa, en diálogo con Infama, el ciclo de Marcela Tauro, en la pantalla de América. "Soy muy pragmática con mis ideas y con lo que me está contando la realidad en sí. Yo también soy una persona que siempre fui y vine con mi profesión. Y, por ahí, me equivoqué en mi forma de mirar este laburo".
"Nunca me sentí cómoda del todo. La realidad es que es mi oficio, lo sé hacer. Me apasiona sinceramente ver cosas lindas y nutrirme de eso", señaló la actriz, quien reconoció que no tiene "apremios económicos" ya que su marido, Pablo Echarri, viene trabajando, incluso acaba de terminar una gira teatral.
Con motivo del cumpleaños de su marido, Nancy se volcó a las redes sociales. Y, desde su cuenta oficial de Instagram, le dedicó románticos posteos, con imágenes de distintos momentos que compartieron como pareja y como familia.
"Feliz cumple, mi amor... Todo todito juntos. Gracias por cuidarnos a todos", le dijo Dupláa a Echarri a través de la virtualidad, con casi veinte años de relación compartida. Y, como no podía ser de otra manera, las publicaciones de la artista, se llenaron de amorosas reacciones, en pocos minutos.
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