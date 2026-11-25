En aquel momento, Icardi compartió documentación judicial en sus historias de Instagram y negó que existiera una restricción para abandonar el país.

“Le negaron el pedido de prohibición de salida del país”, afirmó entonces el delantero, quien también cuestionó a quienes habían difundido esa información.

De esta manera, la posibilidad de que Wanda avance con una nueva presentación vuelve a colocar el conflicto judicial en el centro de la escena. Por el momento, se trata de una medida mencionada en televisión, que deberá seguir los procedimientos correspondientes antes de que pueda tener consecuencias concretas.