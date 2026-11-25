La conductora buscaría reclamar obligaciones pendientes y solicitar una medida que impida al futbolista salir del país hasta que regularice su situación.
La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi podría sumar un nuevo episodio. Según trascendió en SQP, la empresaria estaría preparando una nueva presentación ante la Justicia por supuestas deudas económicas del futbolista. Además, tendría previsto solicitar una medida que le impida salir de la Argentina hasta que regularice su situación.
La información se dio a conocer en el programa conducido por Yanina Latorre, donde Pía Shaw detalló que el reclamo no se circunscribiría a un único incumplimiento, sino que abarcaría varias obligaciones económicas que, según lo informado, estarían pendientes desde hace meses.
El dato surgió a partir de información brindada por el abogado penalista Diego Storto. En el ciclo también indicaron que la estrategia judicial podría afectar los viajes internacionales del delantero, aunque cualquier eventual restricción deberá ser analizada y definida por la Justicia.
Durante el programa, recordaron que a principios de noviembre el futbolista había protagonizado una polémica luego de que circularan versiones sobre una supuesta prohibición para viajar al exterior impulsada por Wanda Nara.
En aquel momento, Icardi compartió documentación judicial en sus historias de Instagram y negó que existiera una restricción para abandonar el país.
“Le negaron el pedido de prohibición de salida del país”, afirmó entonces el delantero, quien también cuestionó a quienes habían difundido esa información.
De esta manera, la posibilidad de que Wanda avance con una nueva presentación vuelve a colocar el conflicto judicial en el centro de la escena. Por el momento, se trata de una medida mencionada en televisión, que deberá seguir los procedimientos correspondientes antes de que pueda tener consecuencias concretas.
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