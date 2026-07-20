Samuel L. Jackson polémico: "Argentina es uno de los países más racistas del mundo"

El famoso actor hollywoodense difundió un comunicado dirigido a la comunidad negra en el marco del Mundial de Fútbol y pidió no alentar por el conjunto argentino.
El actor estadounidense Samuel L. Jackson desató una fuerte controversia internacional al compartir en sus historias de Instagram un mensaje en el que califica a la Argentina como “históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista” y llamó explícitamente a la comunidad negra a no alentar ni apoyar a la Selección argentina.
El post, originalmente publicado por la cuenta SEC Black Alumni Network -organización estadounidense de redes sociales diseñada para fomentar la conexión, colaboración y unidad entre los graduados afroamericanos de las universidades de los Estados Unidos- y reenviado por Jackson sin agregar texto propio, se viralizó rápidamente después de la final del Mundial 2026. En la imagen se ve al personaje de Jackson en "Django Unchained" -Stephen, el arquetipo del “Tío Tom”- con la camiseta de la Selección argentina.
El texto que figura en posteo dice lo siguiente “Querida gente negra… Por favor, no apoyen ni hinchen por Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el que más. Si eres una persona negra que apoya a Argentina, así es como te ves ante mis ojos. Los escuchamos fuerte y claro”. (Posteo original: “Dear Black People… Please do not cheer or root for Argentina to win the FIFA World Cup. Argentina has historically been one of, if not the most racist, countries in the world. If you are a black person cheering for Argentina, this is what you look like to me. We hear you loud and clear.”
La publicación se produjo horas después de que la selección de España derrotó a la de Argentina por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la final del Mundial 2026.
Durante todo el torneo se reactivó una campaña en redes sociales que acusa a la hinchada argentina de racismo. Entre los episodios más mencionados figuran:
En X (ex Twitter) e Instagram la reacción argentina fue inmediata y algunos de los comentarios más destacados fueron
También se multiplicaron las críticas a la figura del “Uncle Tom” utilizada en el post, considerada ofensiva incluso por algunos usuarios negros que apoyaron la denuncia de racismo pero rechazaron el método.
En Argentina, el mensaje de Jackson se sumó a una percepción de “operación de odio antiargentina" que muchos usuarios y periodistas denuncian desde el inicio del Mundial.
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