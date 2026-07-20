Samuel L. Jackson polémico: "Argentina es uno de los países más racistas del mundo"

El contexto de la acusación

Durante todo el torneo se reactivó una campaña en redes sociales que acusa a la hinchada argentina de racismo. Entre los episodios más mencionados figuran:

Gestos de mono y gritos racistas contra jugadores y aficionados brasileños.

El hostigamiento racial a Speed durante el partido de Argentina vs. Cabo Verde.

durante el partido de Argentina vs. Cabo Verde. El cántico de varios jugadores en la fiesta de la Copa América 2024 dirigido a franceses de origen africano.

Detenciones de turistas argentinos en Brasil por “injuria racial”.

La ausencia de una ley específica que tipifique el racismo como delito en Argentina (a diferencia de Brasil).

Medios internacionales como *The Guardian*, *Irish Star* y *The Mirror* retomaron estos antecedentes para enmarcar el post de Jackson.

Samuel L Jackson presente en el partido Australia vs Egipto.

Fuerte rechazo en Argentina y en redes

En X (ex Twitter) e Instagram la reacción argentina fue inmediata y algunos de los comentarios más destacados fueron

“Que loco, recién me entero que Argentina es racista y eso que soy un negro argentino. Menos mal que me lo contó Samuel L. Jackson” (@NahuelG3126).

“Se crió en la segregación de Tennessee en los 50 y nos dice a nosotros, que abolimos la esclavitud hace 170 años, que somos el país más racista del mundo” (varios usuarios repitieron esta línea).

“Es una vergüenza. Viene de un país que tuvo Ku Klux Klan, Jim Crow y segregación y se anima a señalar a Argentina” (@Guiidosalinas y otros).

“Mamita, tipo grande, miembro del consejo Jedi… Anakin hizo bien en tirarlo del balcón” (tono irónico por la saga de películas Star Wars).

También se multiplicaron las críticas a la figura del “Uncle Tom” utilizada en el post, considerada ofensiva incluso por algunos usuarios negros que apoyaron la denuncia de racismo pero rechazaron el método.

En Argentina, el mensaje de Jackson se sumó a una percepción de “operación de odio antiargentina" que muchos usuarios y periodistas denuncian desde el inicio del Mundial.