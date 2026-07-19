Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS: el show del entretiempo de la final

En la práctica, el descanso se extendió casi media hora, quedando mucho más cerca de los 30 minutos que de los 17 anunciados previamente. El armado y desarmado del escenario, sumado a la complejidad del espectáculo, obligó a retrasar el reinicio de la final.

Más allá de la demora, el show fue uno de los grandes atractivos de la definición del Mundial y marcó un cambio de paradigma para la FIFA, que por primera vez incorporó un espectáculo de entretiempo de gran escala en una final de la Copa del Mundo, siguiendo el modelo del tradicional Super Bowl.