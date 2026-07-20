Por qué fue operada Susana Giménez, en el hospital Italiano: "Está dolorida"

La diva de la tevé debió ingresar al quirófano por una Hernia de Disco, que le complicaba la calidad de vida. "Ya está de alta, en su casa, descansando".
Susana Giménez estuvo internada varios días en un centro de salud de salud porteña. La conductora debió ser intervenida quirúrgicamente por una Hernia de Disco, que no tenía otra solución que la operación, en medio de la final del Mundial 2026. "Está dolorida pero descansando, en su casa".
“No sé quién dijo que me van a operar. Nada que ver, pero me llamaron 2000 personas para preguntarme qué me pasaba...", aseguró la propia Susana, en diálogo con programas de tevé, a fines de abril, cuando se conoció la versión de que iba a ser intervenida quirúrgicamente, a fin de mejorar su calidad de vida.
Por entonces, se mencionó que Giménez venía arrastrando una dolencia en una vértebra y en una rodilla, que la tenía "a mal traer". Y, que por esas semanas, la conductora había viajado a España para someterse a un tratamiento innovador, a fin de evitar un posible ingreso a la sala de operaciones.
Pero que, al no obtener los resultados esperados, tendría que volver a un quirófano para un procedimiento de baja complejidad, pero inevitable para mejorar su cotidiano, razón por la cual la diva no habría aceptado participar de los distintos programas de Marley, en Telefe, y sólo viajó para estar presente en el partido de Argentina contra Cabo Verde.
A mediados de la semana pasada, más específicamente el miércoles 15, el día en que el seleccionado nacional se enfrentó al de Inglaterra, Susana ingresó al Hospital Italiano, una de las instituciones de alta complejidad más renombradas de la Ciudad Autónoma. Después de algunas horas previas de internación y de preparación para la operación, Susana ingresó a quirófano, para ser intervenida por una Hernia de Disco.
"Susana Giménez estuvo internada desde el miércoles, en el Hospital Italiano. Fue operada de una Hernia de Disco. Ya le dieron el alta. Está perfecta pero dolorida, descansando en su casa", informó Ángel de Brito, a través de su cuenta oficial de X, sobre el presente de la conductora, tras superar la cirugía.
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