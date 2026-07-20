Por qué fue operada Susana Giménez, en el hospital Italiano: "Está dolorida"

SUSANA ENTRÓ AL QUIRÓFANO

A mediados de la semana pasada, más específicamente el miércoles 15, el día en que el seleccionado nacional se enfrentó al de Inglaterra, Susana ingresó al Hospital Italiano, una de las instituciones de alta complejidad más renombradas de la Ciudad Autónoma. Después de algunas horas previas de internación y de preparación para la operación, Susana ingresó a quirófano, para ser intervenida por una Hernia de Disco.

"Susana Giménez estuvo internada desde el miércoles, en el Hospital Italiano. Fue operada de una Hernia de Disco. Ya le dieron el alta. Está perfecta pero dolorida, descansando en su casa", informó Ángel de Brito, a través de su cuenta oficial de X, sobre el presente de la conductora, tras superar la cirugía.