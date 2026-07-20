Wanda Nara contó lo que le robaron los delincuentes que ingresaron a su casa

LAS PÉRDIDAS DE WANDA

"Gracias por tantos mensajes... Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo, porque nos queda el miedo", anticipó Wanda, sobre cómo seguirán las horas familiares posteriores al dramático momento vivido. "Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", destacó, la presentadora de tevé, a través de su cuenta oficial de Instagram, contando que Isabella y Francesca, sus nenas con Mauro Icardi, también estaban en el lugar, al momento del robo.

"Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. Espero que pronto los encuentren", expresó, Wanda, esperanzada, sobre el paradero de los malvivientes, que ingresaron a su propiedad, con los menores adentro. "Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener siempre con nosotros. Lo material se recupera", dijo Nara, dejando en claro que hubo pérdidas económicas.