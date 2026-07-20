Wanda Nara contó lo que le robaron los delincuentes que ingresaron a su casa

La conductora de la nueva edición de Masterchef Celebrity viajó a Europa para intentar recuperar la documentación y los bienes, que se llevaron los ladrones.
Wanda Nara contó lo que perdió tras el ingreso de tres delincuentes a su masa de campo en Milán, Italia, mientras sus cinco hijos -tres con Maxi López y dos, con mauro Icardi- estaban adentro de la propiedad. La influencer viajó de urgencia a Europa para reencontrarse con los chicos, intentar recuperar documentación robado y avanzar con la denuncia de los bienes materiales que se llevaron los ladrones.
“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, compartió Wanda, desde sus redes sociales, a modo informativo, al igual que lo hizo su exmarido, Maxi López, y padre en común de Valentino, Benedicto y Constantino.
"Mis hijos están bien, a pesar del gran susto...", aclaró, Nara, desde su historial de Instagram. "Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos", contó la conductora de Masterchef Celebrity -en las próximas semanas arrancan las grabaciones de una nueva edición-, a fin de dejar el claro el motivo por el que no estuvo presente durante todo el tiempo que duró el partido ante España.
"Gracias a la policía que está, ahora, en mi casa, con mis hijos... Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes. Y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", contó Nara, sobre unas de las pérdidas que le generó la irrupción de los ladrones, en su casa de campo, en Milán.
"Gracias por tantos mensajes... Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo, porque nos queda el miedo", anticipó Wanda, sobre cómo seguirán las horas familiares posteriores al dramático momento vivido. "Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", destacó, la presentadora de tevé, a través de su cuenta oficial de Instagram, contando que Isabella y Francesca, sus nenas con Mauro Icardi, también estaban en el lugar, al momento del robo.
"Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. Espero que pronto los encuentren", expresó, Wanda, esperanzada, sobre el paradero de los malvivientes, que ingresaron a su propiedad, con los menores adentro. "Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener siempre con nosotros. Lo material se recupera", dijo Nara, dejando en claro que hubo pérdidas económicas.
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