José Maria Listorti, en el mar de los sargazos

El actor argentino realizó un video relatando en clave humorística la situación que atraviesan actualmente las playas de Miami, Estados Unidos.
En medio de la fiebre futbolística que vive Estados Unidos por la Copa Mundial de Fútbol 2026, José María Listorti se animó a mostrar el “lado B” de Miami Beach: la invasión masiva de sargazo que está transformando las icónicas playas de Miami en un paisaje muy diferente al que promocionan las agencias de turismo.
A través de un video grabado en las playas de esa ciudad norteamericana y que compartió en su cuenta de Instagram, el actor y humorista recorrió la orilla con tono irónico mientras enfocaba montañas de algas pardas que cubrían la arena y el mar. “No, es un asco. ¿Mirá lo que es esto? Parece que estás en un pantano. Un asco, ¿no? Es la playa de Miami, eh” dijo con su característico sentido del humor.
El video, titulado “Hermosas las playas de Miami”, superó rápidamente los 4,5 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas.
Muchos seguidores aprovecharon el video para defender las playas argentinas con mensajes como: “No quiero escuchar más quejas de Mar del Plata después de esto”, “Aguante las playas de Entre Ríos” o recomendaciones de balnearios como Paso Vera y Concepción del Uruguay fueron algunos de los mensajes más repetidos.
Listorti también aprovechó el video para quejarse de otro clásico de la zona que son la “batalla de parlantes” a todo volumen que, según él, impide cualquier intento de relajación “Vinimos para estar tranquilos… pero hay música allá, otra acá, otra atrás. Una batalla”, explicó.
Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad del Sur de Florida, la acumulación de sargazo en el sur de Florida alcanzó en junio y julio de 2026 niveles “excepcionalmente altos”, impulsados por el aumento de la temperatura oceánica y el aporte de nutrientes desde los ríos.
El sargazo, que crece en el Atlántico y es transportado por corrientes marinas, genera un fuerte olor al descomponerse y puede irritar ojos y vías respiratorias en personas sensibles. Las autoridades locales destinan millones de dólares a su retiro -sólo en Miami supera los 9 millones de dólares al año-, pero la cantidad actual supera el 75% del promedio histórico para esta época. La llegada masiva de turistas por el Mundial obligó a hoteles y municipios a reforzar la limpieza diaria y a responder consultas constantes de visitantes decepcionados.
Especialistas señalan que, si bien el sargazo cumple funciones importantes en el ecosistema cuando está en cantidades normales, su exceso asfixia pastos marinos, afecta arrecifes de coral y altera el equilibrio costero. Las playas de Miami Beach y Hollywood Beach, habitualmente asociadas con aguas turquesas y arena blanca, muestran este año una cara muy diferente.
El caso vuelve a poner en discusión cómo el cambio climático y la contaminación están modificando destinos turísticos tradicionales en todo el mundo, incluso aquellos que parecen “perfectos” en las postales.
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