José Maria Listorti, en el mar de los sargazos

Listorti también aprovechó el video para quejarse de otro clásico de la zona que son la “batalla de parlantes” a todo volumen que, según él, impide cualquier intento de relajación “Vinimos para estar tranquilos… pero hay música allá, otra acá, otra atrás. Una batalla”, explicó.

Un problema ambiental

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad del Sur de Florida, la acumulación de sargazo en el sur de Florida alcanzó en junio y julio de 2026 niveles “excepcionalmente altos”, impulsados por el aumento de la temperatura oceánica y el aporte de nutrientes desde los ríos.

El sargazo, que crece en el Atlántico y es transportado por corrientes marinas, genera un fuerte olor al descomponerse y puede irritar ojos y vías respiratorias en personas sensibles. Las autoridades locales destinan millones de dólares a su retiro -sólo en Miami supera los 9 millones de dólares al año-, pero la cantidad actual supera el 75% del promedio histórico para esta época. La llegada masiva de turistas por el Mundial obligó a hoteles y municipios a reforzar la limpieza diaria y a responder consultas constantes de visitantes decepcionados.

Especialistas señalan que, si bien el sargazo cumple funciones importantes en el ecosistema cuando está en cantidades normales, su exceso asfixia pastos marinos, afecta arrecifes de coral y altera el equilibrio costero. Las playas de Miami Beach y Hollywood Beach, habitualmente asociadas con aguas turquesas y arena blanca, muestran este año una cara muy diferente.

El caso vuelve a poner en discusión cómo el cambio climático y la contaminación están modificando destinos turísticos tradicionales en todo el mundo, incluso aquellos que parecen “perfectos” en las postales.