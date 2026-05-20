¿Un golpe al corazón de Benjamín Vicuña? Qué fue lo que declaró la China Suárez en Turquía

La actriz hizo una contundente declaración ante la justicia para apoyar a Mauro Icardi, en su pedido de restitución internacional de sus dos hijas.
En las últimas horas, se conoció el escrito que incluye la declaración que hizo la China Suárez como testigo, ante la justicia turca, a fin de apoyar con su declaración a Mauro Icardi, todavía jugador del Galatasaray. Y en el contenido, la actriz compara la relación que el deportista tiene con sus hijos -Amancio, Magnolia y Rufina- con la que dos de los tres nenes, tienen con su papá biológico, Benjamín Vicuña.
"Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena", remarcó, María Eugenia, en sus dichos en la justicia. Además, la China indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos.
"Que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos lo tratan como a un padre y lo consideran como tal", reprodujo el escrito, que incluye el relato de Suárez a favor de Icardi, a fin de insistir con la tutela por parte de Mauro de Isabella y de Francesca, las dos hijas en común que tiene con Wanda Nara.
"Tienen un entorno familiar saludable y planes positivos para el futuro", enfatizó, María Eugenia, a fin de demostrar que Mauro es in vínculo positivo para los menores de edad. Incluso, la actriz de Hija del fuego presentó como pruebas videos en donde se lo ve compartiendo como "una familia".
Ante la presentación de la China en la justicia Turca, Wanda y su abogada, la doctora Ana Rosenfeld, decidieron apersonarse a la embajada que representa al papis, para hacer una denuncia en contra de Icardi.
Habrá que ver que resolución toma el letrado, de ahora en más, considerando que Icardi se sigue manteniendo firme en su ideal de llevarse a vivir con él a las nenas, al exterior. Y, claro, Nara no quiere saber nada de nada con la idea.
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