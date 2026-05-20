¿Un golpe al corazón de Benjamín Vicuña? Qué fue lo que declaró la China Suárez en Turquía

LA REACCIÓN JUDICIAL DE WANDA

Ante la presentación de la China en la justicia Turca, Wanda y su abogada, la doctora Ana Rosenfeld, decidieron apersonarse a la embajada que representa al papis, para hacer una denuncia en contra de Icardi.

Habrá que ver que resolución toma el letrado, de ahora en más, considerando que Icardi se sigue manteniendo firme en su ideal de llevarse a vivir con él a las nenas, al exterior. Y, claro, Nara no quiere saber nada de nada con la idea.