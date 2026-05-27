Ricky Diotto, ex de Fernanda Callejón, habló tras la condena a 4 meses en suspenso

El exmarido de la panelista habló tras conocerse la decisión judicial. Y argumentó el motivo por el que fue condenado a cuatro meses de prisión, en suspenso.
Ricky Diotto, exmarido de María Fernanda Callejón, rompió el silencio. El especialista en salud bucal habló tras la sentencia judicial que lo condenó a cuatro meses de prisión en suspenso en el marco de una causa por Violencia de Género. Su versión de la decisión judicial argumenta que "el juez se quiso cubrir".
“Consideramos que fue una sentencia como muy cuidada. Es un tema sensible y tengo la impresión de que el juez se quiso cuidar antes de comerse un jury (procedimiento para determinar si un juez faltas graves en su desempeño), dijo hago el menor daño, la dejo contenta a ella y no lo mando preso a él”, expresó Ricky, en diálogo con LAM, en las noches de América.
"Me dio esa sensación porque si hubiese probado algo me hubiesen dado 3 años, 10…, no sé. Pero son decisiones de la Justicia y está bien. Iremos a la Cámara de Apelaciones, sino a Casación o a la Corte Suprema”, explicó, el odontólogo, sobre su criterio en base a la decisión tomada por el juez, Javier Alfredo Romañuk.
"Yo estoy tranquilo porque no hice nada. Lo que pasa es que, desde el primer momento en el juicio, las primeras palabras fueron: le vamos a creer a la víctima, entonces, si arrancamos así…", dijo, Diotto. “Son decisiones de ella, no me puedo hacer cargo. Yo hice lo mejor que pude, tuvimos un matrimonio hermoso, después nos dejamos de querer y ya está”.
"Después vino todo el despelote económico, pedí de mil maneras vender la casa para poder comprar un departamento a ella, no hubo manera y terminamos perdiendo la casa", contó, Ricky, sobre la propiedad en la que supieron compartir el lecho matrimonial y que ya no pertenece a ninguno de los dos.
Luego, Diotto, se adentró en los dichos de Callejón que, en los últimos días, dijo que había sido abusada sexualmente por él. " Dice que fue en el hospital, delante de mi hija y delante de la enfermera. Un divague. Lo que dijo en televisión no fue lo que dijo en el juzgado. En el juzgado dijo una barbaridad irreproducible, que me da vergüenza decírtelo. Que le hice otra cosa, no que le toqué la cola, como dijo en tele".
“No me puedo hacer cargo y mi hija sabe bien el papá que tiene. Yo voy por eso. Ya no puedo hacer más nada, ya le pedí de mil maneras que tenga paz, pero no la encuentra”, cerró, el ex de Fernanda y padre, en común, de Giovanna.
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