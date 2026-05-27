Ricky Diotto, ex de Fernanda Callejón, habló tras la condena a 4 meses en suspenso

UNA DISPUTA QUE NO TERMINA

"Después vino todo el despelote económico, pedí de mil maneras vender la casa para poder comprar un departamento a ella, no hubo manera y terminamos perdiendo la casa", contó, Ricky, sobre la propiedad en la que supieron compartir el lecho matrimonial y que ya no pertenece a ninguno de los dos.

Luego, Diotto, se adentró en los dichos de Callejón que, en los últimos días, dijo que había sido abusada sexualmente por él. " Dice que fue en el hospital, delante de mi hija y delante de la enfermera. Un divague. Lo que dijo en televisión no fue lo que dijo en el juzgado. En el juzgado dijo una barbaridad irreproducible, que me da vergüenza decírtelo. Que le hice otra cosa, no que le toqué la cola, como dijo en tele".

“No me puedo hacer cargo y mi hija sabe bien el papá que tiene. Yo voy por eso. Ya no puedo hacer más nada, ya le pedí de mil maneras que tenga paz, pero no la encuentra”, cerró, el ex de Fernanda y padre, en común, de Giovanna.