La empresaria textil -ex de Mauricio Macri- fue fotografiada almorzando en Casa Palanti con un ejecutivo de inversiones de Stifel. Yanina Latorre reveló la imagen y contó que Awada negó conocerlo
La vida amorosa de Juliana Awada volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de que Yanina Latorre mostrara en su programa "SQP - Sálvese quien pueda" en América TV, la primera foto de la empresaria almorzando junto a Diego Canalda en el exclusivo restaurante Casa Palanti, de Palermo Chico.
Según relató la conductora, antes de difundir la imagen habló con Awada, quien negó conocer al hombre “Juliana lo niega a muerte. Me dijo que nada que ver, que no sabía quién era y que no lo conocía”. Sin embargo, Latorre mostró la foto y afirmó “Me llegó la foto y no puedo no mostrarla. Así que, romance o acercamiento, por lo menos, confirmado”. También señaló que Canalda estaría “recién separado” y que circulan versiones sobre si “dan las fechas”.
Diego Canalda es un asesor financiero y ejecutivo de inversiones argentino con más de 25 años de trayectoria en el sector de wealth management o gestión patrimonial, un servicio financiero integral dirigido a personas o familias de alto poder adquisitivo. Reside en Miami desde hace años y actualmente se desempeña como Managing Director de inversiones en Stifel, en la oficina de Coral Gables, cargo que ocupa desde julio de 2023.
Su recorrido profesional incluye pasajes por firmas de primer nivel como Lehman Brothers (1999-2008), Barclays Wealth y Barclays Capital (2008-2014), Deutsche Bank Securities (2014-2016) y Raymond James/Alex Brown (2016-2023), donde también llegó a Managing Director. Está registrado ante la FINRA y figura en rankings del sector.
En 2026 fue incluido en la lista de Forbes de Best-in-State Wealth Advisors (Mejores asesores patrimoniales por estado) de Florida. En su LinkedIn publicó: “Es un honor para mí haber sido incluido en la lista de "Mejores asesores patrimoniales por estado" (Best-in-State Wealth Advisors) de Forbes para 2026”.
Juliana Awada, diseñadora y empresaria textil, fue primera dama de la Argentina entre 2015 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri, de quien se separó oficialmente a principios de 2026. En los últimos días también circularon versiones que la vinculaban con el empresario publicitario José Luis “Lolo” Longinotti, pero la foto con Diego Canalda desplazó esas especulaciones.
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