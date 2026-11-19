En 2026 fue incluido en la lista de Forbes de Best-in-State Wealth Advisors (Mejores asesores patrimoniales por estado) de Florida. En su LinkedIn publicó: “Es un honor para mí haber sido incluido en la lista de "Mejores asesores patrimoniales por estado" (Best-in-State Wealth Advisors) de Forbes para 2026”.

Juliana Awada, diseñadora y empresaria textil, fue primera dama de la Argentina entre 2015 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri, de quien se separó oficialmente a principios de 2026. En los últimos días también circularon versiones que la vinculaban con el empresario publicitario José Luis “Lolo” Longinotti, pero la foto con Diego Canalda desplazó esas especulaciones.