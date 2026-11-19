El actor irlandés recordó el trabajo que compartieron en Remember Me, le aseguró a Pattinson que. “Vas a estar magnífico”, en el personaje que ideo Ian Fleming, y que está en las carteleras desde 1962
La elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond recibió el respaldo de una figura que conoce de cerca las exigencias de interpretar al célebre agente secreto. Pierce Brosnan, quien protagonizó cuatro películas de la franquicia entre 1995 y 2002, felicitó públicamente a su colega y le dedicó un mensaje de bienvenida tras la confirmación oficial de su incorporación al universo de 007.
El actor irlandés utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse al nuevo protagonista y recordar el vínculo profesional que construyeron durante el rodaje de Remember Me, la película de 2010 que ambos compartieron. “Querido Robert, bienvenido al mundo Bond. Vas a estar magnífico”, escribió.
En la misma publicación, Brosnan destacó la trayectoria que Pattinson desarrolló desde aquel trabajo en común y lo alentó a disfrutar de esta nueva etapa: “Guardo muy buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos en 'Remember Me'. Ha sido un placer verte crear una trayectoria tan notable y verte crecer profesionalmente. Disfrutá del recorrido. Con cariño, Pierce”.
El intérprete asumió el papel de James Bond en 1995, con GoldenEye, y continuó al frente de la franquicia en El mañana nunca muere (1997), El mundo no basta (1999) y Muere otro día (2002).
Durante siete años, su interpretación quedó asociada a una etapa importante de la historia cinematográfica del personaje. Por eso, su mensaje fue recibido con especial atención por los seguidores de la saga, que no tardaron en expresar sus opiniones en redes sociales.
Entre las respuestas hubo usuarios que reivindicaron su paso por la franquicia. “Usted fue el único galán Bond”, comentó uno de ellos. Otro escribió: “James Bond: solo dos personas, Sean Connery y Pierce Brosnan”. También aparecieron propuestas para que el actor tenga una participación especial en alguna de las próximas películas.
La elección del protagonista se conoció el pasado lunes, cuando Amazon MGM Studios confirmó oficialmente que Pattinson será el próximo intérprete del agente 007, luego de meses de especulaciones sobre quién ocuparía el lugar que dejó Daniel Craig
Pattinson, de 40 años, expresó su entusiasmo por asumir el desafío. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto”, señaló en un comunicado.
La producción estará dirigida por Denis Villeneuve y contará con un guion de Steven Knight. Por el momento, no se difundieron detalles argumentales de la nueva película.
La reacción de Brosnan también llamó la atención porque, meses antes, había evitado anticipar quién podría convertirse en el sucesor de Craig. En septiembre, durante una entrevista con el diario The Times, consideró que la elección podía recaer en “alguien que nadie conoce”.
En aquella conversación, incluso contó que : “Mi mujer me dijo que no dijera nada, ya dije demasiado. Una vez que digo algo, se corre la voz y me linchan”.
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