Durante siete años, su interpretación quedó asociada a una etapa importante de la historia cinematográfica del personaje. Por eso, su mensaje fue recibido con especial atención por los seguidores de la saga, que no tardaron en expresar sus opiniones en redes sociales.

Entre las respuestas hubo usuarios que reivindicaron su paso por la franquicia. “Usted fue el único galán Bond”, comentó uno de ellos. Otro escribió: “James Bond: solo dos personas, Sean Connery y Pierce Brosnan”. También aparecieron propuestas para que el actor tenga una participación especial en alguna de las próximas películas.

Pattinson, ante una nueva etapa de su carrera

La elección del protagonista se conoció el pasado lunes, cuando Amazon MGM Studios confirmó oficialmente que Pattinson será el próximo intérprete del agente 007, luego de meses de especulaciones sobre quién ocuparía el lugar que dejó Daniel Craig

Pattinson, de 40 años, expresó su entusiasmo por asumir el desafío. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto”, señaló en un comunicado.

La producción estará dirigida por Denis Villeneuve y contará con un guion de Steven Knight. Por el momento, no se difundieron detalles argumentales de la nueva película.

La reacción de Brosnan también llamó la atención porque, meses antes, había evitado anticipar quién podría convertirse en el sucesor de Craig. En septiembre, durante una entrevista con el diario The Times, consideró que la elección podía recaer en “alguien que nadie conoce”.

En aquella conversación, incluso contó que : “Mi mujer me dijo que no dijera nada, ya dije demasiado. Una vez que digo algo, se corre la voz y me linchan”.