Además, Freeman eliminó el uso de pesticidas en el terreno para evitar que los productos químicos afectaran a las colonias. La propuesta no contempla la comercialización de la miel: el actor decidió dejar las reservas de las colmenas para que las propias abejas puedan alimentarse y mantener su ciclo natural.

El objetivo es que el espacio funcione como un ambiente protegido, en el que los insectos puedan desarrollarse sin las intervenciones habituales de una explotación apícola comercial.

Freeman habló públicamente sobre el proyecto durante una entrevista en The Tonight Show, el programa conducido por Jimmy Fallon. Allí contó que, durante las primeras semanas, se ocupó personalmente de alimentar a las abejas con agua azucarada para ayudarlas a adaptarse a su nuevo entorno.

El proyecto comenzó con 26 colmenas trasladadas desde Arkansas hasta la propiedad del actor en Mississippi.

También sorprendió al revelar que suele acercarse a las colmenas sin utilizar el tradicional traje de apicultor ni el sombrero de protección. Según relató, hasta ese momento las abejas no lo habían picado.

En otra oportunidad, durante una conversación con Larry King, el actor explicó por qué considera importante proteger a estos insectos: “No nos damos cuenta de que son la base del crecimiento de la Tierra y su vegetación”.

La iniciativa de Freeman se relaciona con una problemática ambiental que tiene consecuencias directas sobre la producción de alimentos y la biodiversidad. Las abejas cumplen un papel central en la polinización, un proceso necesario para la reproducción de numerosas especies vegetales.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen, en alguna medida, de la polinización animal.

La disminución de los polinizadores representa, por lo tanto, un desafío para los ecosistemas y los sistemas de producción agrícola. La pérdida de hábitats naturales, el uso de productos químicos y otros factores ambientales pueden afectar la supervivencia de distintas especies.

Con su proyecto en Mississippi, Morgan Freeman destinó una parte de su patrimonio a crear un espacio dedicado a la conservación. Una iniciativa que comenzó como un interés personal y terminó convirtiendo su campo en un refugio para una especie esencial para el equilibrio ambiental.