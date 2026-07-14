Nico Occhiato retomó el diálogo con Florencia Peña

Días después trascendió -a través de Fernando Burlando, su abogado- que Florencia intentaría iniciar acciones legales reclamando una cifra cercana a los 750 millones de pesos por daños y perjuicios, alegando incumplimientos contractuales.

Sin embargo, las versiones de las últimas semanas indican que ambos habrían retomado el contacto para evitar llegar a juicio, según confirmó el propio Occhiato. Trascendió, Marley -compañero de Peña en la conducción del ciclo- habría actuado como mediador en algunos los momentos de mayor rispidez.