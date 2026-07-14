Nico Occhiato retomó el diálogo con Florencia Peña

El director general del canal de streaming confirmó el acercamiento con la actriz y la buena predisposición para evitar que el conflicto llegue a los Tribunales.
Después del escándalo internacional que generó la fake news de Florencia Peña sobre la salud del padre de Lionel Messi en el programa "El Show del Verano" emitido por Luzu TV, el conductor y director general del streaming Nicolás Occhiato confirmó que mantuvo una conversación con la actriz para intentar resolver las diferencias.
En declaraciones al ciclo "Intrusos" de América TV, Nico se refirió a los rumores de una posible reconciliación laboral con la actriz “No sé si llamarlo negociaciones. Charlé con ella la semana pasada. Hablamos re bien, en re buenos términos”. El creador de Luzu TV evitó dar detalles sobre el contenido de la charla, pero la calificó como “una buena conversación” que prefiere mantener en el ámbito privado.
“Fue una charla personal. Estaba mi socia y ella. Solos los tres. Charlamos un montón y estuvo buena” agregó y al ser consultado sobre un posible regreso de Peña al aire del streaming, Occhiato fue cauteloso “Fue una buena charla que nos debíamos y me quedo con eso”.
El incidente ocurrió cuando Florencia Peña difundió -en vivo- una información falsa sobre el fallecimiento del capitán de la Selección Argentina de Fútbol. El hecho generó una ola de repudio en redes, la desvinculación inmediata de la actriz del canal y una fuerte cancelación pública.
Días después trascendió -a través de Fernando Burlando, su abogado- que Florencia intentaría iniciar acciones legales reclamando una cifra cercana a los 750 millones de pesos por daños y perjuicios, alegando incumplimientos contractuales.
Sin embargo, las versiones de las últimas semanas indican que ambos habrían retomado el contacto para evitar llegar a juicio, según confirmó el propio Occhiato. Trascendió, Marley -compañero de Peña en la conducción del ciclo- habría actuado como mediador en algunos los momentos de mayor rispidez.
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