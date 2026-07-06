Tini Stoessel mostró cómo vive el Mundial junto a Rodrigo De Paul

Tini compartió imágenes de su recorrido por las sedes del Mundial 2026, donde acompaña a Rodrigo De Paul y mostró parte de su rutina durante el torneo.
La cantante Tini Stoessel compartió una serie de imágenes en sus redes sociales en las que reflejó cómo transcurre su rutina durante el Mundial 2026 acompañando a su pareja, el mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul. Entre vuelos, recorridos por distintas ciudades y su presencia en las tribunas, la artista dejó ver el detrás de escena de esta etapa.
A través de un carrete publicado en Instagram, Tini reunió postales de su paso por Kansas, Dallas y Miami, ciudades en las que alentó al equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la competencia.
Entre las fotografías incluyó momentos de su vida cotidiana, como los traslados en automóvil entre distintos destinos, además de imágenes que muestran cómo organiza sus jornadas mientras acompaña al futbolista.
Aunque en varias oportunidades evitó aparecer dentro de los estadios, dejó en evidencia que asistió a todos los encuentros de Argentina al compartir una imagen de la bandera nacional desplegada durante el partido frente a Cabo Verde.
La artista también publicó una foto junto a De Paul durante una visita que realizó a la concentración de la Selección antes de uno de los encuentros decisivos. En las imágenes ambos se muestran muy unidos y comparten un momento de intimidad.
Stoessel y De Paul residen juntos en una exclusiva propiedad ubicada en Miami Shores, una de las zonas residenciales más exclusivas del norte del condado de Miami-Dade.
Desde el inicio de la Copa del Mundo, la cantante organizó sus viajes desde Miami hacia las distintas sedes del torneo para seguir de cerca la campaña de la Selección argentina. En varios de esos traslados estuvo acompañada por familiares y amigos.
Las publicaciones también revelan que la artista se movilizó en un avión privado para asistir a los partidos, lo que le permitió llegar con comodidad a cada destino y disfrutar de los encuentros desde ubicaciones preferenciales.
Además de seguir de cerca el desempeño de De Paul y la Selección, Tini aprovechó el tiempo libre para recorrer algunos de los principales atractivos de las ciudades anfitrionas del Mundial, combinando el apoyo a su pareja con actividades turísticas.
comentar