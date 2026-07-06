Tini Stoessel mostró cómo vive el Mundial junto a Rodrigo De Paul

La artista también publicó una foto junto a De Paul durante una visita que realizó a la concentración de la Selección antes de uno de los encuentros decisivos. En las imágenes ambos se muestran muy unidos y comparten un momento de intimidad.

Stoessel y De Paul residen juntos en una exclusiva propiedad ubicada en Miami Shores, una de las zonas residenciales más exclusivas del norte del condado de Miami-Dade.

Desde el inicio de la Copa del Mundo, la cantante organizó sus viajes desde Miami hacia las distintas sedes del torneo para seguir de cerca la campaña de la Selección argentina. En varios de esos traslados estuvo acompañada por familiares y amigos.

Las publicaciones también revelan que la artista se movilizó en un avión privado para asistir a los partidos, lo que le permitió llegar con comodidad a cada destino y disfrutar de los encuentros desde ubicaciones preferenciales.

Además de seguir de cerca el desempeño de De Paul y la Selección, Tini aprovechó el tiempo libre para recorrer algunos de los principales atractivos de las ciudades anfitrionas del Mundial, combinando el apoyo a su pareja con actividades turísticas.