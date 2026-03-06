Evelyn Botto, novia de Fede Bal, se sinceró sobre su bisexualidad: "Las conozco por app de citas"

"Tuve citas con mujeres. Pero siento que con las mujeres es distinto, sos más amicha. Llegás, podés tener una conversación... De hecho, a mí siempre me pareció raro pasar al momento ese (el de tener intimidad con la otra persona)", contó Evelyn, en una entrevista que dio junto a Fede, para el influencer Martín Cirio.

"¿Cómo cambiamos esta conversación? Hace tres horas que venimos hablando de skinkers (tratamientos de belleza) y pelotudes, a lo otro. A mí me gustó. Yo soy bisexual. Yo soy bisexuala", se sinceró sin rodeo, Botto.

"No eran amigas, son chicas que conocés en app de citas", aclaró, la integrante de Olga, uno de los stream con más visualizaciones. "Que hot que mi novia cuente esto", intervino, Bal. "Nada de ponerme celoso. Al contrario, me pone re hot", sumó, el hijo de Carmen Barbieri.

LA BROMA "PESADA" QUE LE MOLESTÓ A LA NOVIA DE FEDE

“El tipo de la puerta se me hace el chistoso y me tira: ‘¿Usted es de apellido Pereyra? Ah no… esa es la de la semana pasada’”, recordó el actor sobre lo que le contó su novia, Evelyn, de lo que le tocaba vivir cada vez que iba a la casa de él y tenía que pasar por la garita de seguridad para ingresar al barrio privado donde vive Federico.

“La semana pasada me dijo: ‘¿Usted es Zelaya? Ah no… esa es la que viene mañana’", contó, Bal. “Agarré el auto y fui a buscar a ese viejo verg…ro. Bol..., ¿cómo vas a hacer eso? Porque encima no es verdad. ¿Cómo le explico a Evelyn que no es verdad? Te estás haciendo el gracioso y me está costando carísimo esto”, contó el también hijo del recordado Santiago, sobre como "encaró" al personal de seguridad del country donde vive.