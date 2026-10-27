Luego de la deliberación de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, los tres mejores platos de la noche fueron los de Campi -con su tarta de hinojo con salsa bechamel-, Sebastián Presta -y su sopa crema de cabutia, vegetales y queso- y Elizabeth Vernaci -con sus buñuelos de remolacha con salsa, pistachos y queso parmesano-. El jurado debatió por largo rato, incluso hablando de la diferencia entre “tubérculos o bulbos”, y finalmente eligió a Campi como el único participante que debía subir al balcón. El actor y humorista se salvó así de estar en la próxima Gala de Eliminación y celebró tirándose al piso de alegría, bromeó con la Negra Vernaci -quien le dijo que su tarta “no se merecía subir”- y, ya en el balcón, aclaró entre risas que “jamás pensó que había arreglos” en el programa.