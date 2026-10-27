En la noche de última chance los participantes debieron cocinar platos vegetarianos sin desperdiciar nada de las verduras asignadas.
El lunes 26 de octubre, fue noche de última chance en MasterChef Celebrity, en la que once participantes cocinaron con delantal gris bajo una consigna exigente: preparar un plato libre vegetariano utilizando de manera completa la verdura que les tocó en una caja de madera -incluyendo cáscaras, semillas, tallos y todo el producto, sin dejar desperdicios-. Este desafío formó parte del reacomodo que tuvo la programación del reality, que desplazó la Gala de Eliminación -habitual de los domingos- por la transmisión del partido de la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo.
Los once cocineros fueron Campi, la China Ansa, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Luck Ra, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Marta Fort, Juli Poggio, Luciana Geuna, Grego Rossello y Sebastián Presta. Al llegar a sus estaciones encontraron las cajas con verduras variadas -desde hinojo y coliflor hasta remolacha- y la premisa de aprovechar todo el vegetal generó tensión entre los participantes, ya que muchos no estaban acostumbrados a incorporar partes no habituales de los ingredientes.
Luego de la deliberación de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, los tres mejores platos de la noche fueron los de Campi -con su tarta de hinojo con salsa bechamel-, Sebastián Presta -y su sopa crema de cabutia, vegetales y queso- y Elizabeth Vernaci -con sus buñuelos de remolacha con salsa, pistachos y queso parmesano-. El jurado debatió por largo rato, incluso hablando de la diferencia entre “tubérculos o bulbos”, y finalmente eligió a Campi como el único participante que debía subir al balcón. El actor y humorista se salvó así de estar en la próxima Gala de Eliminación y celebró tirándose al piso de alegría, bromeó con la Negra Vernaci -quien le dijo que su tarta “no se merecía subir”- y, ya en el balcón, aclaró entre risas que “jamás pensó que había arreglos” en el programa.
Los otros diez participantes de la noche recibieron el delantal negro y se sumarán a la Gala de Eliminación de este martes 27 de octubre, junto con Mike Amigorena, que había tenido el peor desempeño en la noche de beneficios del domingo anterior, dedicada a la cocina paraguaya). La lista completa de quienes cocinarán para quedarse en el reality de Telefe son: Mike Amigorena, Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Sebastián Presta, Luck Ra, Grego Rossello, China Ansa y La Negra Vernaci.
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