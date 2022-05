El Hotel de los Famosos: Walter Queijeiro contra Locho

Antes de la votación, ya se sabía que el primer duelista de la semana era Locho, quien perdió por poco la competencia contra Alex Caniggia.

Este viernes, Queijeiro tuvo que soportar que sus compañeros lo voten, por lo que volverá a estar en el desafío de la H.

Estuvo muy cerca Imanol Rodríguez, quien recibió tres nominaciones en la ronda.

De esta manera, el lunes se enfrentarán Locho y Walter para definir quien de los sigue en el reality y quien se despide.

"Walter es la única persona con la que me hablo y que me contiene, pero uno de los dos se va a ir. Si se va él, no sé quien me va a escuchar", dijo Locho.

Por su parte, Walter, señaló: "Claramente sigue la estrategia del grupo, se aseguran siete votos y más o menos van especulando en base a lo que pasa. Yo prefiero que no me aplaudan siete y que la gente que esté viendo que sepa de ciertas situaciones", disparó Walter.

Y agregó: "En este caso la equivalencia se da con un muy buen pibe, se la agarraron con él y le están dando durísimo. Uno no debe perder la perseverancia y el autocontrol, más allá de que hay cosas que molestan".