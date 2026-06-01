El impactante cambio estético de Wallas de Masacra tras internarse en una clínica de nutrición

EL ÚLTIMO IMPACTO ESTÉTICO QUE VIVIÓ WALLAS

"En MasterChef subí porque hice mucha pastelería y me maté a macarons.Cuando hacía coaching me guardaba para mí las tortas, los macarons. Todo", se sinceró Wallas, sobre una de las razones por las que, en los pultimos meses, había aumentado mucho de peso.

Wallas, nota Cómo impactó el tratamiento para adelgazar en la estética de Wallas.

“Me dieron bien los estudios, apenas una cosita del hígado, pero me dieron bien. Estoy espléndido”, concluyó, el líder de Masacre, feliz por los notorios resultados que va obteniendo, en sus mejora en la salud y su renovación de imagen.