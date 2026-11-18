La participante de MasterChef Celebrity hizo un posteo en redes sociales para dejar en claro que está nuevamente soltera. Y abierta a un nuevo amor.
Marta Fort terminó su noviazgo con Juan Manuel, el joven que conoció a través de un casting, en un canal de streaming. La participante de Masterchef Celebrity .-en las noches de Telefe- dejó en claro que la decisión la tomó ella y explicó la razón del abrupto final de su historia de amor. "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros".
"Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja", anunció Marta, a través de un posteo que publicó en su cuenta oficial de Instagram, con fondo negro y letras blancas, a fin de que se destaque lo que tenía para decirle a sus miles de seguidores como así, también, a la prensa.
Pero más allá de la oficialización de su ruptura, lo que más llamó la atención de propios y de extraños, fue el final del mensaje que Fort publicó en sus redes sociales, en donde deja la puerta abierta a posibles especulaciones, sobre el motivo de su ruptura amorosa, producida en las últimas horas.
"Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", lanzó Marta, categórica en sus dichos. E, incluso, la hija del recordado empresario chocolatero Ricardo, fue por más al dejar en claro que no piensa en una posible reconciliación. Sino que, por el contrario, decidió dar "vuelta la página de su vida amorosa". "Así que @estoesblender seguimos con el casting?", propuso, abierta a un nuevo amor.
Marta y Juan Manuel se habían conocido en junio gracias a una dinámica de Blender at Night, el ciclo de José María Listorti, donde ella trabaja. Al aire se generó una suerte de 'casting' para encontrar a un candidato que esté dispuesto a acompañarla en un viaje, previo a la Copa del Mundo.
El uruguayo -vendedor de autos de alta gama y aficionado por los cuidados fit- se animó a postularse y captó la atención de Marta, que poco a poco se fue enamorando, a pesar de que en un primer momento pareció que la relación sentimental no iba a prosperar más que unos pocos días.
Pero antes de comenzar con su participación en Masterchef, Fort blanqueó su noviazgo públicamente y se mostró feliz con su presente amoroso. Sin embargo, queda en claro que la relación no funcionó y que la hermana de Felipe decidió ponerle punto final al vínculo.
comentar