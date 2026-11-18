EL CANDIDATO QUE SURGIÓ DE UN CASTING

Marta y Juan Manuel se habían conocido en junio gracias a una dinámica de Blender at Night, el ciclo de José María Listorti, donde ella trabaja. Al aire se generó una suerte de 'casting' para encontrar a un candidato que esté dispuesto a acompañarla en un viaje, previo a la Copa del Mundo.

El uruguayo -vendedor de autos de alta gama y aficionado por los cuidados fit- se animó a postularse y captó la atención de Marta, que poco a poco se fue enamorando, a pesar de que en un primer momento pareció que la relación sentimental no iba a prosperar más que unos pocos días.

Pero antes de comenzar con su participación en Masterchef, Fort blanqueó su noviazgo públicamente y se mostró feliz con su presente amoroso. Sin embargo, queda en claro que la relación no funcionó y que la hermana de Felipe decidió ponerle punto final al vínculo.