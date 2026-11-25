“Ayer fue mi cumpleaños. Nunca pensé pasarlo así. Pero voy mejorando de a poco” expresó el productor teatral y sobre el diagnóstico, precisó “Me detectaron líquido con pus en el pulmón derecho”. Además, precisó que le colocaron un drenaje intercostal que calificó de “muy doloroso”, aunque “parece haber sacado todo” y que lo combaten con antibióticos y a través de “rescates fuertes” de medicación para sobrellevar el dolor.