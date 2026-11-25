El productor teatral habló desde el sanatorio donde esta internado hace casi dos semanas. Contó que le detectaron líquido con pus en el pulmón derecho y que va mejorando de a poco con antibióticos.
Norberto Marcos -nacido el 22 de noviembre, Día de la Música- pasó su cumpleaños internado en terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Tras casi 15 días de hospitalización, rompió el hermetismo en un diálogo con el periodista Juan Etchegoyen -"Mitre Live" y "MBA" Canal 7- y detalló su estado de salud.
“Ayer fue mi cumpleaños. Nunca pensé pasarlo así. Pero voy mejorando de a poco” expresó el productor teatral y sobre el diagnóstico, precisó “Me detectaron líquido con pus en el pulmón derecho”. Además, precisó que le colocaron un drenaje intercostal que calificó de “muy doloroso”, aunque “parece haber sacado todo” y que lo combaten con antibióticos y a través de “rescates fuertes” de medicación para sobrellevar el dolor.
Norberto Marcos fue internado por primera vez el 10 de noviembre, luego de mantener una reunión con su ex Fátima Florez en la casa de Jacobo Winograd, un amigo en común de la pareja. Inicialmente se evaluaron posibles complicaciones cardíacas -el productor teatral tiene antecedentes de problemas en la aorta, bypass y diabetes- fiebre alta y dolores. Luego de una serie de estudios, se confirmó un cuadro pulmonar infeccioso.
El 18 de noviembre le realizaron una videotoracoscopia -técnica mínimamente invasiva para examinar y tratar el tórax- y el médico Guillermo Capuya informó que toleró bien el procedimiento, que estaba estable, sin respirador ni requerimiento de oxígeno, y que las imágenes no parecen malignas.
Norberto Marcos permanece internado en terapia intensiva bajo observación, con evolución lenta pero positiva. Por su parte, Fátima Florez manifestó que se ha mantenido en contacto diario con el médico tratante. El cuadro se trata como un proceso infeccioso (derrame pleural/empiema) y se espera que en los próximos días se conozca mejor el origen de esta situación.
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