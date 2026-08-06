Hannibal Lecter llega al teatro: estreno mundial de "El silencio de los inocentes"

John Partridge interpreta a Hannibal Lecter

La obra fue adaptada por la dramaturga Gina Gionfriddo (finalista del Premio Pulitzer en dos ocasiones y nominada al Tony) y dirigida por Nikolai Foster, responsable artístico del Curve. La trama sigue a la joven agente del FBI Clarice Starling, quien entrevista al brillante y peligroso psiquiatra caníbal Hannibal Lecter con la esperanza de obtener pistas para capturar al asesino serial conocido como Buffalo Bill. El duelo psicológico entre ambos personajes, central en la novela de 1988 -que vendió más de 50 millones de ejemplares- y en la aclamada película de 1991 de Jonathan Demme -protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, ganadora de cinco Oscars principales-, se traslada al escenario con una intensidad particular frente al público en vivo.