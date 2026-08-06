Hannibal Lecter llega al teatro: estreno mundial de "El silencio de los inocentes"

La particular historia de Hannibal Lecter cobra nueva vida con el estreno mundial de la obra teatral, una adaptación del libro que dio vida a la icónica película de 1991.
La icónica historia del asesino en serie -caníbal- Hannibal Lecter y la agente del FBI Clarice Starling cobró nueva vida sobre las tablas con el estreno mundial de la adaptación teatral de "El silencio de los inocentes" (The Silence of the Lambs), basada en la novela de Thomas Harris. La producción se estrenó en el Curve Theatre de Leicester y permanecerá allí hasta el 15 de agosto de 2026, antes de emprender una ambiciosa gira por el Reino Unido e Irlanda en 2027.
La obra fue adaptada por la dramaturga Gina Gionfriddo (finalista del Premio Pulitzer en dos ocasiones y nominada al Tony) y dirigida por Nikolai Foster, responsable artístico del Curve. La trama sigue a la joven agente del FBI Clarice Starling, quien entrevista al brillante y peligroso psiquiatra caníbal Hannibal Lecter con la esperanza de obtener pistas para capturar al asesino serial conocido como Buffalo Bill. El duelo psicológico entre ambos personajes, central en la novela de 1988 -que vendió más de 50 millones de ejemplares- y en la aclamada película de 1991 de Jonathan Demme -protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, ganadora de cinco Oscars principales-, se traslada al escenario con una intensidad particular frente al público en vivo.
En el elenco, John Partridge interpreta a Hannibal Lecter, mientras que Mollie Gallagher (conocida por Coronation Street) realiza su debut profesional en teatro como Clarice Starling. Completan el elenco principal Oliver Farnworth (Emmerdale) como Jack Crawford y Sam Jackson como Buffalo Bill. También participan Minal Patel (Frederick Chilton), Jo Mousley (Ruth Martin), Lottie Amor (Catherine Martin) y otros actores en roles múltiples.
Tras su temporada en Leicester, la gira visitará ciudades como Glasgow, Edimburgo, Dublín, Liverpool y Cardiff, entre otras. Recientemente se difundieron las primeras imágenes oficiales de la puesta en escena, que destacan la atmósfera tensa y el enfoque en el juego de poder intelectual entre Clarice y Lecter.
Esta versión teatral busca capturar la tensión psicológica y el clima de thriller que convirtieron la historia en un fenómeno cultural, ofreciendo una experiencia en vivo distinta a las adaptaciones cinematográficas y a la conocida parodia musical "Silence! The Musical", del 2005, que se transformó en un inmediato exito comercial.
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