MasterChef Celebrity: cuestión de tamaño

El árbol de Navidad fue el desafío del último programa del certamen culinario de Telefe y el privilegio de la humorista desató las carcajadas en el estudio.
En la noche del lunes 22 de diciembre, Momi Giardina volvió a poner sobre sobre la mesa un debate que suele presentarse en diferentes momentos, ¿el tamaño importa o no? Pero tratándose de "MasterChef Celebrity" no fue una discusión de índole sexual, sino una referida al beneficio que la comediante recibió con su primera medalla ganada en el reality culinario de Telefe.
La consigna del programa que conduce Wanda Nara fue realizar un árbol de Navidad con galletas, con forma de pino, la preparación debía tener al menos 20 centímetros de alto y estar decorada al menos con tres colores de glasé.
Wanda llamó a Momi para que pase al frente y reciba su beneficio por haber obtenido una medalla en la novena semana de competencia del certamen. “Yo visualizo subir directamente al balcón” confesó la comediante sobre lo que esperaba de su posible privilegio, pero tanto la conductora como los tres miembros del jurado echaron por tierra los sueños de la actriz.
“Como ya escuchaste, el pino que tienen que hacer tus compañeros es de 20 centímetros de alto. El tuyo puede tener dos centímetros menos” le comunicó Wanda a Momi, generando las carcajadas de la participante y del resto de los competidores, mientras que la conductora le insistía en que “dos galletitas es un montón menos”.
Al chef repostero Damián Betular no le gustó la actitud de Momi Giardina y propuso que no cuente con el beneficio pero, finalmente, la comediante recibió el beneficio con los brazos abiertos “Es que es bastante tacaño. Lo acepto y lo agradezco” y decidió dejar su comentario en el libro de quejas de Masterchef Celebrity.
