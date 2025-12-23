MasterChef Celebrity: cuestión de tamaño

La consigna del programa que conduce Wanda Nara fue realizar un árbol de Navidad con galletas, con forma de pino, la preparación debía tener al menos 20 centímetros de alto y estar decorada al menos con tres colores de glasé.

Wanda llamó a Momi para que pase al frente y reciba su beneficio por haber obtenido una medalla en la novena semana de competencia del certamen. “Yo visualizo subir directamente al balcón” confesó la comediante sobre lo que esperaba de su posible privilegio, pero tanto la conductora como los tres miembros del jurado echaron por tierra los sueños de la actriz.

“Como ya escuchaste, el pino que tienen que hacer tus compañeros es de 20 centímetros de alto. El tuyo puede tener dos centímetros menos” le comunicó Wanda a Momi, generando las carcajadas de la participante y del resto de los competidores, mientras que la conductora le insistía en que “dos galletitas es un montón menos”.

Al chef repostero Damián Betular no le gustó la actitud de Momi Giardina y propuso que no cuente con el beneficio pero, finalmente, la comediante recibió el beneficio con los brazos abiertos “Es que es bastante tacaño. Lo acepto y lo agradezco” y decidió dejar su comentario en el libro de quejas de Masterchef Celebrity.

Las medallas de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina

1° semana: Evangelina Anderson y Eugenia Tobal.

2° semana: Valentina Cervantes y Peque Schwartzman.

3° semana: Cachete Sierra y Turco Husaín.

4° semana: Valentina Cervantes y Sofía Martínez.

5° semana: Sofi Martínez y Cachete Sierra.

6° semana: Maxi López y Cachete Sierra.

7° semana: Susana Roccasalvo y Eugenia Tobal.

8° semana: Cachete Sierra y Marixa Balli.

9° semana: Turco Husaín y Momi Giardina.

El medallero de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina