El motivo por el que María Valenzuela fue hospitalizada: "Fue un susto"

María advirtió que su rostro sangraba mucho, que una herida había invadido su cuerpo y que necesitaba ayuda urgente. Logró llamar a Malena, su hija, quien siempre se ocupa y se preocupa de los temas que salud que involucran a su mamá, y juntas se dirigieron hasta un centro de asistencia médica. "Fue un susto. Me dieron medicación".

Valenzuela fue atendida por especialistas en el sistema de guardia que rápidamente buscaron solucionar el problema a raíz del patinón que la artista se dio, que le hizo perder el equilibrio y que la llevó a terminar en el piso y con un fuerte golpe reflejado en su rostro. Tras ser asistida por personal médico, le hicieron varios puntos en su frente para que empiece a cerrarse y curarse la herida, según contó en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, en las tardes de América.

Recordemos que María está trabajando en la popular y prestigiosa Calle Corrientes en la pieza teatral Viudas e hijas, en el Multitabarís. Allí, la popular artista comparte escenario y cartel con María Fernanda Callejón, Nora Cárpena y Sofía Gala Castiglione, en un protagónico entre 4 potentes mujeres.

QUÉ PASÓ CON EL CONFLICTO LEGAL DE VALENZUELA CON EL TANO RANNI

María tenía previsto comenzar el año con La noche de la basura, la obra que haría con el Tano Ranni. Pero en la previa al debut, la actriz decidió bajarse del proyecto y, días después, terminó internada para recuperarse física y emocionalmente de una conflictiva relación laboral que aseguró vivir con su compañero.

“Me tuve que bajar porque me estaba enfermando”, expresó. Luego, añadió: “No recibí buen trato de parte de él. Su personalidad me estaba haciendo daño. Por eso me bajé de la obra, aun necesitando el trabajo. Sabía que si seguía me iba a terminar enfermando y mucho”, manifestó, Valenzuela, en su momento.

Al punto que, por intermedio de la Asociación Argentina de Actores, María decidió iniciar una causa legal contra Ranni, que fue sosteniendo a lo largo de los meses. En septiembre tenían una audiencia a la que Rodolfo no se presentó y ahí cambiaron los planes de la artista. Porque decidió abandonar el reclamo judicial, a fin de cerrar una difícil etapa de su vida.